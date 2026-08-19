Publicidad

Home

Bogotá

Intentó robar un celular y terminó colgado de un articulado en estación Quiroga

El hombre habría aprovechado que el bus estaba detenido para intentar quitarle el teléfono a una pasajera. La maniobra salió mal: quedó enganchado en una de las ventanas y varios usuarios lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
19 de agosto de 2026 - 09:56 p. m.
El intento de hurto terminó con el señalado colgado del articulado y retenido por varios pasajeros hasta la llegada de la Policía.
El intento de hurto terminó con el señalado colgado del articulado y retenido por varios pasajeros hasta la llegada de la Policía.
Foto: Archivo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un intento de hurto terminó en una escena poco común dentro de Transmilenio. Un hombre fue capturado en la estación Quiroga, sobre la troncal Caracas, luego de que presuntamente intentara robarle el celular a una pasajera y quedara colgado de un articulado.

Según informó la Policía, los hechos ocurrieron mientras el vehículo estaba detenido. El señalado habría utilizado la modalidad conocida como “escalera humana” para intentar despojar a la mujer de su teléfono.

Lea más: ANLA levanta restricción y destraba obras de ampliación de la Autopista Norte

Sin embargo, durante la maniobra quedó sujeto de uno de sus brazos mientras permanecía colgado de una de las ventanas del bus. La Policía señaló que algunos usuarios lo habían agredido físicamente antes de la llegada de los agentes.

El celular, avaluado en cerca de COP 2 millones, fue recuperado y posteriormente devuelto dentro del procedimiento adelantado por las autoridades. El hombre fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, que continuará con las actuaciones correspondientes. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

Lea más: Hallan sin vida a mujer desaparecida en el embalse de Tominé tras tres días de búsqueda

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias

Noticias de Bogotá

Bogota hoy

Intentó robar un celular y terminó colgado de un articulado en estación Quiroga

Transmilenio

TM

noticias de TM

TM Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.