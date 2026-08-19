Intentó robar un celular y terminó colgado de un articulado en estación Quiroga

El intento de hurto terminó con el señalado colgado del articulado y retenido por varios pasajeros hasta la llegada de la Policía. Foto: Archivo

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Un intento de hurto terminó en una escena poco común dentro de Transmilenio. Un hombre fue capturado en la estación Quiroga, sobre la troncal Caracas, luego de que presuntamente intentara robarle el celular a una pasajera y quedara colgado de un articulado.

Según informó la Policía, los hechos ocurrieron mientras el vehículo estaba detenido. El señalado habría utilizado la modalidad conocida como “escalera humana” para intentar despojar a la mujer de su teléfono.

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Sin embargo, durante la maniobra quedó sujeto de uno de sus brazos mientras permanecía colgado de una de las ventanas del bus. La Policía señaló que algunos usuarios lo habían agredido físicamente antes de la llegada de los agentes.

El celular, avaluado en cerca de COP 2 millones, fue recuperado y posteriormente devuelto dentro del procedimiento adelantado por las autoridades. El hombre fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, que continuará con las actuaciones correspondientes. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

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