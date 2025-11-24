Hombre disparó al aire frente a conjunto residencial en Suba y generó pánico en la comunidad

El hombre hizo más de una decena de disparos al aire frente al conjunto residencial Panorama Park, en Suba (Bogotá). Foto: Redes Sociales

El noroccidente de Bogotá se estremeció este fin de semana con un episodio que ya se había producido meses atrás, también en la misma localidad: un hombre que se movilizaba en un vehículo blanco se bajó frente al conjunto residencial Panorama Park, en la localidad de Suba, y disparó al aire casi una decena de veces, según testimonios de los vecinos.

Según el reporte preliminar que recogió el periódico El Colombiano, el sujeto bajó del carro, lanzó varios tiros, y luego volvió a disparar frente a la portería del edificio.

Disparos al aire por parte de un habitante del edificio Panoramia Park en Colina. ¿Y ahí qué? @CarlosFGalan nadie resultó herido, pero ¿cómo controlamos a este tipo de personas? pic.twitter.com/WXsLSYa9Mg — Estefanía Maldonado (@Nia_Maldonadoo) November 24, 2025

Incluso, algunos vecinos comentaron al medio citado que uno de esos proyectiles impactó hasta el quinto piso de una de las torres del conjunto, aunque por fortuna no hirió a ninguno de los habitantes de esa vivienda o del edificio.

La respuesta de la Policía

Minutos después del incidente, uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al conjunto, según el Brigadier General Giovanni Cristancho.

Sin embargo, de acuerdo con Cristancho, los agentes de Policía llegaron al lugar, preguntaron e investigaron pero “nadie entregó información a las autoridades”. El responsable del tiroteo, al parecer, se habría escondido y aún no ha sido identificado.

Cristancho también explicó que se está revisando el video de las cámaras de seguridad del conjunto para tratar de dar con el autor y el arma. Si se logra identificarlo, será judicializado y tendría consecuencias legales similares a las de la mujer que realizó disparos al aire desde el balcón de un apartamento en Colina Campestre.

Armas en Bogotá

En 2025, en la capital, prácticamente la mitad de las muertes violentas se han materializado con arma de fuego. A pesar de que el asunto no es nuevo, desde el 2024 se ha venido advirtiendo del mercado irregular en Bogotá, que ha llegado al alquiler por horas, con precios desde los $15.000.

Entre 2024 y febrero de 2025 se incautaron 1,407 armas en Bogotá, con una concentración del 30 % en Kennedy y Ciudad Bolívar. Aunque el Distrito ha buscado articulación, no cuenta con acceso a bases de datos ni a sistemas de inteligencia necesarios para responder con eficacia a este flagelo.

