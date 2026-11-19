Desde temprano, San Andresito de la 38, en la localidad de Puente Aranda, se convierte en uno de los sectores más concurridos de Bogotá. Comerciantes, compradores, trabajadores, vendedores informales y vehículos de carga protagonizan el movimiento diario de una zona reconocida por su intensa actividad económica. Detrás de este dinamismo, sin embargo, hay una realidad que preocupa a quienes viven y trabajan en sus alrededores: el ruido, la contaminación, los problemas de movilidad y la inseguridad.

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San Andresito de la 38: el comercio que mueve la economía, pero intranquiliza a sus vecinos

El comercio representa una fuente de empleo y sustento para numerosas familias. Puente Aranda se caracteriza por su importante presencia de pequeñas y medianas empresas, especialmente microempresas, a las que se suma la actividad de vendedores informales que encuentran en sectores como San Andresito de la 38 una oportunidad para generar ingresos.

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Para Carlos Méndez, comerciante de 42 años, esta actividad es fundamental para la comunidad. «Este sector es el sustento de muchas familias. Aquí hay personas que llevan años trabajando y que dependen completamente de las ventas. Claro que hay problemas de seguridad y de movilidad, pero tampoco podemos desconocer que San Andresito genera muchas oportunidades de trabajo», afirma.

Sin embargo, el movimiento comercial también tiene consecuencias para quienes residen en la zona. El tránsito constante de camiones, las bocinas, las actividades de cargue y descargue y la acumulación de vehículos hacen parte de las situaciones que alteran la tranquilidad del sector.

Andrea Pineda, residente de 35 años, asegura que convivir con esta dinámica no siempre es fácil. Aunque comprende la importancia de la actividad comercial, considera que las necesidades de quienes habitan el sector también deben tenerse en cuenta. Desde temprano, cuenta, se escucha el paso de los camiones, las bocinas de los equipos de sonido de los vehículos y el movimiento de los negocios. «Uno quiere descansar en su casa y muchas veces no puede. Entiendo que es una zona comercial, pero también vivimos personas aquí. Necesitamos tranquilidad», señala.

Contaminación y ruido: el costo ambiental del comercio

A las dificultades de convivencia se suma la contaminación del aire. Los registros de la estación de monitoreo de Puente Aranda, ubicada en la calle 10 con carrera 65, muestran que las concentraciones de material particulado PM2.5 han superado los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque estas mediciones corresponden a un área más amplia y no exclusivamente a San Andresito de la 38, permiten dimensionar parte de la problemática ambiental que enfrenta la localidad. En este contexto, el transporte de carga también representa un factor importante. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Movilidad, estos vehículos son una fuente de emisiones contaminantes. Su circulación constante, sumada a las actividades de abastecimiento, cargue y descargue de mercancías, incrementa la presión sobre las vías y el entorno.

Las consecuencias también son percibidas por quienes trabajan diariamente en el sector. Un empleado de una bodega, de 29 años, reconoce que las dificultades afectan tanto a los residentes como a los comerciantes y trabajadores. «A nosotros nos toca estar todo el día entre mercancía, camiones y ruido. Es nuestro trabajo y necesitamos hacerlo para poder comer, pero también sabemos que hay cosas que deberían mejorar. A veces no hay suficiente espacio para descargar porque son vías públicas y eso termina afectando a los demás. Incluso mis compañeros y yo tenemos constantemente enfermedades respiratorias», relata.

El ruido es otra de las preocupaciones. En 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente realizó visitas técnicas e impuso sanciones por incumplimientos relacionados con la contaminación auditiva. Además, Puente Aranda figuró entre las localidades con mayores niveles de ruido. La actividad comercial, las modificaciones de vehículos y la presencia de establecimientos industriales hacen parte de un escenario que genera dificultades de convivencia, especialmente en temporadas de mayor movimiento comercial, como la época de Navidad.

La inseguridad, otra preocupación de los vecinos

A los problemas ambientales y de movilidad se suma la percepción de inseguridad. Durante los últimos años se han registrado hurtos y otros hechos delictivos que preocupan a comerciantes y residentes. En julio de 2025, la Policía capturó a tres hombres que, según el reporte de las autoridades, estarían relacionados con un intento de robo a un comerciante de San Andresito.

Aunque se han adelantado operativos para recuperar el espacio público y prevenir delitos, la preocupación persiste entre quienes transitan por el sector. Incluso la cercanía de la URI de Puente Aranda no parece ser suficiente para generar una sensación de seguridad entre los habitantes. Según los testimonios recogidos, algunos residentes manifiestan preocupación por la presencia de personas que, aseguran, escapan de este lugar.

Sandra Milena Ortiz, residente de 37 años, cuenta que esta situación condiciona sus recorridos cotidianos. «Durante el día uno encuentra de todo cerca y eso es bueno, pero cuando empieza a oscurecer cambia el ambiente. A veces prefiero llegar temprano porque me preocupa la inseguridad. Me gusta vivir cerca del comercio por la facilidad para conseguir las cosas, pero también quisiera tener más tranquilidad y seguridad», explica.

San Andresito de la 38 representa dos realidades que conviven en un mismo espacio. Por un lado, una actividad comercial que genera empleo, oportunidades y sustento para numerosas familias; por otro, una comunidad que enfrenta dificultades ambientales, problemas de movilidad, contaminación auditiva y preocupaciones de seguridad.

El desafío está en encontrar un equilibrio entre el desarrollo de esta actividad económica y las condiciones de vida de quienes habitan y trabajan en sus alrededores. Mantener la importancia comercial de San Andresito no debería significar que sus vecinos tengan que renunciar a la tranquilidad, la movilidad y la seguridad.

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