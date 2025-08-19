Hombre golpeó y mordió a un policía tras colarse en Transmilenio: esto pasó

El sujeto deberá responder por el delito de violencia contra el servidor público Foto: Mebog

Un hombre terminó capturado luego de ser sorprendido ingresando de manera irregular a la estación del Ricaurte de Transmilenio. Sin embargo, al ser requerido por uniformados de la Policía, este respondió de manera violenta, agrediendo a uno de los patrulleros.

El hecho incluso quedó documentado en video por un testigo que transitaba por la estación. Allí se ve como el pasajero forcejea y golpea en la cara al policía. “Una persona ingresó de manera irregular a la estación y fue requerida por el uniformado que se encontraba de servicio. Sin embargo, el ciudadano reaccionó de manera violenta, no permitiendo la identificación ni el registro a personas”, señaló la teniente coronel Maryam Moreno, comandante de la Policía de Transporte Masivo de Transmilenio.

De esta manera, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el delito de violencia contra servidor público. De ser enviado a prisión, el agresor podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años, según el artículo 429 del Código Penal.

