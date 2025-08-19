No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

Hombre golpeó y mordió a un policía tras colarse en Transmilenio: esto pasó

El sujeto podría enfrentar una pena entre 4 a 8 años de prisión.

Redacción Bogotá
19 de agosto de 2025 - 03:31 p. m.
El sujeto deberá responder por el delito de violencia contra el servidor público
Foto: Mebog
Un hombre terminó capturado luego de ser sorprendido ingresando de manera irregular a la estación del Ricaurte de Transmilenio. Sin embargo, al ser requerido por uniformados de la Policía, este respondió de manera violenta, agrediendo a uno de los patrulleros.

El hecho incluso quedó documentado en video por un testigo que transitaba por la estación. Allí se ve como el pasajero forcejea y golpea en la cara al policía. “Una persona ingresó de manera irregular a la estación y fue requerida por el uniformado que se encontraba de servicio. Sin embargo, el ciudadano reaccionó de manera violenta, no permitiendo la identificación ni el registro a personas”, señaló la teniente coronel Maryam Moreno, comandante de la Policía de Transporte Masivo de Transmilenio.

De esta manera, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el delito de violencia contra servidor público. De ser enviado a prisión, el agresor podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años, según el artículo 429 del Código Penal.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Carlos Sánchez(94518)Hace 1 minuto
Bajo la bandera de los derechos de los vulnerables pero ningún deber, se ve como personas que pueden pagar el pasaje, se creen más listos que los demás, se dicen más vivos, los demás son tontos porque pagan, indudablemente el Concejo Distrital debe crear otro mecanismo (por ejemplo detención de 72 horas) y no un comparendo que muy pocos pagan, esos colados son DESHONESTOS, DESCARADOS, SIN VERGUENZA, ANTES SE UFANAN Y SIENTEN ORGULLOSOS por colarse, hacen cara de matones, miran mal. CARCEL
Monita(zjzpi)Hace 30 minutos
Todo por no pagar #3,000. Qué desgracia esta gente. Están dispuestos a ir a la cárcel que pagar el pasaje. Terrible.
JOSEPATRO(ci8fp)Hace 1 hora
Se ha vuelto tan normal y habitual que se cuelen y no paguen el pasaje, qué a requerimientos cómo en este caso, el infractor se siente vulnerado y agredido. Dan rabia ver esas filas en la autonorte cerca de las estaciones esperando que llegue el articulado para subirsen. Cómo será con los nuevos servicios del Regiotram y el metro?? Hay que crear una ley que sancione esas conductas y aplicarlas rigurosamente.
LEFR(9389)Hace 1 hora
Por favor inicien ya con penas ejemplares para frenar a los delincuentes. El ejemplo de Epa Colombia es una prueba de ello, no creo que Epa quiera volver en su vida si quiera aruñar la pintura de las barandas de transmilenio.
