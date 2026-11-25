El hombre es investigado en Argentina por su presunta participación en un asalto ligado a una supuesta operación de cambio de divisas. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía de Salta, dos víctimas fueron citadas a…

Un control de antecedentes realizado por uniformados del CAI Monserrate, en la localidad de Santa Fe, llevó a la retención de un hombre de 25 años solicitado por la justicia de Argentina. La Policía informó que el ciudadano tenía una notificación roja de Interpol por un caso de robo ocurrido en septiembre en la ciudad de Salta.

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El hombre es investigado en Argentina por su presunta participación en un asalto ligado a una supuesta operación de cambio de divisas. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía de Salta, dos víctimas fueron citadas a un apartamento y, una vez allí, habrían sido reducidas y amenazadas por hombres encapuchados. La responsabilidad penal de los implicados deberá definirse dentro del proceso judicial argentino.

El caso que llevó a la notificación roja de Interpol

La investigación se remonta al 24 de septiembre de 2026, cuando dos hombres acudieron a un complejo residencial de la zona norte de Salta para realizar un supuesto intercambio de pesos por dólares.

Según el Ministerio Público Fiscal de esa provincia, los dos sospechosos habrían usado pasamontañas y armas de fuego para intimidar y atar a las víctimas. La Fiscalía sostuvo que pretendían apoderarse de cerca de 85 millones de pesos argentinos, equivalentes entonces a unos US$40.000.

La primera información divulgada por la Policía de Salta señaló que las víctimas denunciaron el hurto de más de 70 millones de pesos argentinos. Durante las diligencias posteriores, la Policía reportó la recuperación de cerca de 67 millones de pesos y otros elementos de interés para la investigación.

Por esa razón, la causa fue calificada por la Fiscalía de Salta como robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, en grado de tentativa. Esa calificación corresponde a la hipótesis procesal de la autoridad argentina y no equivale a una condena.

La fuga en un vehículo de aplicación

La Fiscalía de Salta señaló que, tras el hecho, los sospechosos habrían salido del inmueble en un vehículo vinculado a una plataforma digital. La investigación sostiene que el conductor también habría sido intimidado para trasladarlos.

Las autoridades argentinas recuperaron parte del dinero y secuestraron un automóvil, un morral, una réplica de arma de fuego, un cuchillo y un pasamontañas. Posteriormente, la fiscal María Eugenia Guzmán solicitó la captura internacional de los dos investigados.

El juez de Garantías Jorge Luis Musa avaló la medida y ordenó publicar la búsqueda en la sección de personas requeridas de Interpol. La Fiscalía argentina señaló entonces que los investigadores analizaban la posibilidad de que los sospechosos hubieran llegado a la zona fronteriza de La Quiaca, en Jujuy.

Así fue la retención en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que el hombre fue abordado durante actividades de registro y control por uniformados adscritos al CAI Monserrate. Al verificar su identidad en las bases de antecedentes, apareció la notificación roja emitida a solicitud de Argentina.

Tras el procedimiento, el hombre quedó a disposición de la autoridad competente. La Policía no divulgó su nombre ni ha informado públicamente sobre la situación judicial del segundo requerido en el expediente argentino.

Qué significa una notificación roja de Interpol

Una notificación roja no es una condena ni una orden de captura internacional automática. Interpol la define como una solicitud dirigida a las policías de los países miembros para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, mientras se adelanta un proceso de extradición, entrega o actuación judicial similar.

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En Colombia, una notificación roja tiene eficacia jurídica en el territorio nacional. La Fiscalía debe comunicar el caso a la Cancillería y, si corresponde, emitir una orden de captura con fines de extradición dentro de los términos previstos por la ley.

Por tanto, la retención no equivale a una extradición ya concedida. Argentina deberá formalizar la solicitud por los canales diplomáticos y judiciales, mientras Colombia adelanta el trámite aplicable.

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