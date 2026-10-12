Las recomendaciones para entrar a Bogotá parten del pico y placa regional. Los vehículos con placa terminada en número par pueden ingresar hasta las 4:00 p. m., mientras que los de placa impar tendrán permitido hacerlo entre las 4:00 y las 8:00 p. m. Después de esa hora, la…

Quienes todavía no han iniciado el regreso a Bogotá este lunes festivo deben tomar dos decisiones antes de salir: calcular a qué hora llegarán al acceso de la ciudad y comprobar si la ruta elegida tendrá reversible, reducción de carriles o alguna restricción adicional.

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¿Va a entrar a Bogotá este lunes festivo? Recomendaciones para evitar trancones y multas

Las recomendaciones para entrar a Bogotá parten del pico y placa regional. Los vehículos con placa terminada en número par pueden ingresar hasta las 4:00 p. m., mientras que los de placa impar tendrán permitido hacerlo entre las 4:00 y las 8:00 p. m. Después de esa hora, la entrada quedará habilitada para todos los automóviles particulares.

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Además, las autoridades aconsejan evitar la Autopista Sur cuando el destino permita utilizar otro corredor, consultar el estado de las carreteras antes de salir y no formar filas cerca de los puntos de control mientras comienza la franja correspondiente.

Siete recomendaciones para entrar a Bogotá este lunes

Antes de iniciar el recorrido, los viajeros pueden seguir estas recomendaciones:

Calcular la llegada y no únicamente la hora de salida. El vehículo debe cruzar el tramo controlado durante la franja correspondiente a su placa. Revisar el último número de la matrícula. Hasta las 4:00 p. m. ingresan las placas pares; de 4:00 a 8:00 p. m., las impares. Evitar Soacha cuando exista una alternativa razonable. Las obras de TransMilenio reducen de tres a dos los carriles de la Autopista Sur entre Maiporé y el sector de 3M. Consultar las condiciones de la vía en tiempo real. La Gobernación habilitó el Portal Movilidad 360, conectado con Waze, para revisar velocidades y puntos críticos. No detenerse en las entradas mientras comienza el horario autorizado. Las filas sobre la carretera aumentan la congestión y pueden generar riesgos para los demás conductores. Tener en cuenta los reversibles. Estas medidas facilitan el ingreso, pero cambian temporalmente el sentido de circulación en algunos tramos. Revisar el vehículo antes de continuar el viaje. Las autoridades recomiendan verificar llantas, frenos, luces y niveles, hacer pausas en trayectos largos y no conducir después de consumir alcohol.

¿A qué hora puede entrar cada placa?

El pico y placa regional funcionará este lunes 12 de octubre entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 p. m. Los horarios son los siguientes:

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De 12:00 m. a 4:00 p. m.: pueden ingresar los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

pueden ingresar los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: pueden ingresar los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

pueden ingresar los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Después de las 8:00 p. m.: todos los vehículos particulares pueden entrar sin restricción regional.

El pico y placa ordinario no funciona durante el lunes festivo. Sin embargo, la medida regional sí se aplica en los accesos definidos y también cobija a los vehículos que ya se encuentren dentro de Bogotá, pero transiten por alguno de los tramos controlados.

Por esa razón, un conductor que no salió de la ciudad también puede ser sancionado si utiliza uno de esos corredores durante una franja que no corresponda a su placa.

Estas son las nueve entradas con pico y placa regional

La restricción se aplica únicamente en sentido de ingreso y dentro de los siguientes tramos:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte, en sentido norte–sur. Autopista Sur: desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur–norte. Avenida Centenario o calle 13: desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali, en sentido occidente–oriente. Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80, en sentido occidente–oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte–sur. Avenida Boyacá–vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur–norte. Vía Suba–Cota: desde el río Bogotá hasta la calle 170, en sentido norte–sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima, en sentido oriente–occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, en sentido oriente–occidente.

Si regresa por Soacha, calcule más tiempo de viaje

La principal recomendación para quienes vienen desde Girardot, Melgar, Fusagasugá u otros municipios del sur es considerar el efecto de las obras en la Autopista Sur.

Entre Maiporé y el sector de 3M, la vía tiene una reducción de tres a dos carriles debido a las obras de TransMilenio. Esta condición puede aumentar los tiempos de viaje, especialmente durante la tarde, cuando se espera la mayor concentración de vehículos.

Las autoridades proyectan el paso de cerca de 197.000 automotores por la Autopista Sur. Por ello, cuando la ubicación y el destino lo permitan, recomiendan tomar el corredor de Mondoñedo para ingresar a la capital por la calle 13 o la calle 80.

Además, desde las 4:00 hasta las 8:00 p. m. funcionará un reversible entre las avenidas Canoas y San Marón, en sentido Mondoñedo–Soacha. También se podrá aplicar intermitencia semafórica desde Bosa Estación hasta La Sevillana para facilitar el ingreso.

Reversible entre Apulo y Mosquera

Los viajeros que regresen por el corredor de La Mesa encontrarán un reversible continuo desde Apulo, en el kilómetro 32, hasta el puente de Balsillas, en Mosquera, ubicado en el kilómetro 113.

La medida comenzó a las 10:00 a. m. y se mantendrá hasta las 11:59 p. m. del lunes. Durante ese periodo, la circulación estará priorizada en sentido de retorno hacia Bogotá.

En esta ruta se esperan aproximadamente 143.000 vehículos. Asimismo, las autoridades podrán implementar pasos de “pare y siga” en diferentes puntos del corredor Bogotá–La Mesa–Girardot, según el comportamiento del tráfico.

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¿Cómo funcionará el reversible de la carrera Séptima?

La carrera Séptima funcionará en un único sentido entre las calles 245 y 183 para facilitar el ingreso desde el norte.

El reversible comenzará a las 4:30 p. m. y terminará entre las 8:00 y las 9:00 p. m., dependiendo de la cantidad de vehículos que utilicen el corredor.

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Durante ese periodo no será posible circular hacia el norte por el tramo intervenido. Por lo tanto, quienes necesiten salir de Bogotá o desplazarse en esa dirección deberán escoger otro corredor y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

El Pico y Placa Solidario no sirve para el plan retorno

El permiso de Pico y Placa Solidario no permite ingresar durante una franja diferente a la asignada por el último número de la matrícula. Esta excepción funciona para la restricción ordinaria, pero no tiene validez durante el pico y placa regional.

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Sí están exentos, entre otros, los vehículos eléctricos y de cero emisiones, los híbridos, las motocicletas, los automotores de emergencia y los destinados a transportar personas con discapacidad que estén registrados previamente.

También aparecen dentro de las excepciones los vehículos diplomáticos, las carrozas fúnebres, los automotores de organismos de seguridad, las grúas, los vehículos de servicios públicos, el transporte escolar y los pertenecientes a medios de comunicación, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

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La multa por entrar en el horario equivocado

Incumplir el pico y placa regional puede generar una multa de $633.200. Además, el vehículo podrá ser inmovilizado de acuerdo con las condiciones del procedimiento de tránsito.

La Secretaría de Movilidad también pidió evitar que los conductores se estacionen en las bermas o formen filas antes del límite de Bogotá para esperar el comienzo de su horario. Lo aconsejable es ajustar la salida desde el lugar de origen o detenerse en un sitio autorizado y seguro, lejos del corredor principal.

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Restricciones para vehículos de carga

Los automotores de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas tienen restricción durante este lunes en los siguientes corredores:

Chía–Mosquera–La Mesa–Girardot y ramal hacia Soacha: de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

de 10:00 a. m. a 11:00 p. m. Los Alpes–Villeta: de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Los demás conductores deben tener en cuenta que el final de estas restricciones puede aumentar nuevamente la presencia de camiones durante la noche.

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Más de un millón de vehículos regresarán a Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad calcula que 1.071.145 vehículos ingresarán a la capital durante el puente festivo, mientras que 1.181.208 habrán salido. Para acompañar estos desplazamientos se desplegaron más de 150 integrantes de la Policía de Tránsito, el Grupo Guía y el cuerpo de Agentes Civiles.

En las carreteras de Cundinamarca, la proyección alcanza los 3,8 millones de vehículos durante la semana de receso y el puente festivo. El operativo incluye monitoreo mediante drones en Soacha, La Mesa y Mosquera, además de seguimiento desde los centros de gestión de tránsito.

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Aunque durante la mañana se reportó normalidad en la mayoría de los accesos, las condiciones pueden cambiar durante la tarde. Por eso, la última de las recomendaciones para entrar a Bogotá es consultar el tráfico antes de iniciar el recorrido y volver a revisarlo durante las pausas del viaje.

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