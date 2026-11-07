IA para prevenir abuso sexual infantil en Bogotá: Tribunal avaló el proyecto

La decisión deja en pie los lineamientos para usar información institucional y herramientas de análisis de datos en la identificación de riesgos de abuso y…

Durante meses, la discusión no fue si Bogotá debía fortalecer la prevención del abuso sexual infantil, sino hasta dónde podía llegar una herramienta de inteligencia artificial sin invadir las funciones de la Fiscalía o la Policía. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió esa controversia al declarar infundadas las objeciones del Distrito al Proyecto de Acuerdo 461 de 2025.

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La decisión deja en pie los lineamientos para usar información institucional y herramientas de análisis de datos en la identificación de riesgos de abuso y explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el fallo no crea de inmediato una plataforma, no autoriza investigaciones penales automatizadas y tampoco reemplaza la actuación de las autoridades judiciales.

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El debate coincide con una realidad que mantiene presión sobre las entidades distritales. Entre enero y octubre de 2026, Bogotá registró 11.872 notificaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el sistema de salud: un promedio de 39 al día. La cifra es preliminar y las notificaciones no equivalen, por sí solas, a delitos comprobados judicialmente.

¿Qué cambia con la IA para prevenir abuso sexual infantil en Bogotá?

El Proyecto de Acuerdo 461 de 2025 fue aprobado por unanimidad en el Concejo y propone que el Distrito utilice la inteligencia artificial como apoyo para analizar datos de sistemas y observatorios existentes. La finalidad es identificar patrones territoriales, tendencias y posibles señales de riesgo, para emitir alertas y recomendaciones a las entidades competentes.

La herramienta, según el texto aprobado, no podrá ejercer funciones de policía judicial, recopilar pruebas para procesos penales ni asumir competencias de la Fiscalía. El Tribunal concluyó que su propósito es administrativo y preventivo, y que analizar información para la política pública no equivale a investigar delitos.

El fallo también descartó que la norma invadiera atribuciones del alcalde o impusiera una obligación de gasto nuevo. La iniciativa plantea aprovechar capacidades, sistemas y programas que ya operan en el Distrito, aunque la implementación deberá definir aspectos como las fuentes de información, la interoperabilidad, los protocolos de protección de datos y los criterios de uso de las alertas.

La cifra detrás de la discusión

El Sistema de Vigilancia en Salud Pública reportó 51.580 notificaciones acumuladas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes entre 2023 y octubre de 2026. El año 2025 cerró con 13.943 reportes, frente a 13.290 en 2024 y 12.475 en 2023; además, el corte parcial de 2026 mantiene un aumento frente al mismo periodo del año pasado.

La vivienda concentra el 52,9 % de las notificaciones acumuladas, seguida por los establecimientos educativos, con el 33,3 %. Los entornos virtuales representan el 3,3 % y la vía pública, el 3,2 %. Estas proporciones describen el lugar reportado de ocurrencia en la vigilancia en salud, no determinan por sí mismas la responsabilidad penal de una persona o institución.

Kennedy acumula el mayor número de notificaciones desde 2023, con 7.337 casos, seguida por Ciudad Bolívar, con 6.848, y Bosa, con 6.835. Sin embargo, al observar tasas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes, Mártires registra la más alta, con 340,5, seguida por Ciudad Bolívar, con 313,1.

El proyecto deberá pasar de los lineamientos a la operación

La decisión del Tribunal deja abierto el camino para la sanción y promulgación del acuerdo. A partir de allí, el desafío será convertir los lineamientos generales en una herramienta con objetivos verificables y reglas claras para manejar información sensible de menores de edad.

El concejal Samir Bedoya, uno de los autores de la iniciativa junto con Fabián Puentes, pidió que el avance administrativo se traduzca en resultados. “La gestión se viene demostrando con actividades, pero la protección efectiva nos toca demostrarla con resultados”, señaló durante un debate de control político.

La bancada de MIRA afirmó que, en 2026, más de 8.000 familias y cuidadores se vincularon a estrategias preventivas y que se aplicaron más de 2.900 matrices de riesgo en 129 jardines infantiles. El llamado de los concejales es que el Distrito precise cuántas personas únicas participaron, qué alertas surgieron de esas matrices y qué acciones de protección se activaron en cada caso.

Las rutas existentes seguirán siendo necesarias

La posible herramienta de inteligencia artificial no reemplaza las rutas de atención que ya están vigentes. La Secretaría Distrital de Salud cuenta con una ruta para personas afectadas por agresiones, traumas o violencias que contempla identificación del caso, atención en salud, seguimiento y articulación con otros servicios según las necesidades de cada víctima.

En los casos de violencia sexual, el protocolo de salud prevé atención integral, valoración clínica, apoyo psicosocial y, cuando corresponde, remisión a otras entidades de protección. La utilidad de cualquier sistema de alertas dependerá, entonces, de que la información llegue a tiempo y de que las rutas institucionales respondan de forma coordinada.

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