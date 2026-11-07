Joven atacado con machete en Soacha murió tras cinco días en cuidados intensivos

El joven tenía 21 años y permaneció en una unidad de cuidados intensivos desde aquella noche. La Policía Metropolitana de Soacha confirmó la captura de Maicol David Gámez, señalado de participar en la agresión, quien quedó a…

Marlon Stiven Bonilla Acosta salió a pasear a su perro la tarde del 31 de octubre en el conjunto Jardín Maiporé, de Ciudadela Maiporé, en Soacha. Cinco días después, murió en un centro asistencial por la gravedad de las heridas que sufrió durante un ataque con machete ocurrido en las zonas comunes de la copropiedad.

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El joven tenía 21 años y permaneció en una unidad de cuidados intensivos desde aquella noche. La Policía Metropolitana de Soacha confirmó la captura de Maicol David Gámez, señalado de participar en la agresión, quien quedó a disposición de la Fiscalía.

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Las primeras indagaciones plantean que el episodio habría comenzado por una situación ajena a Bonilla. Esa versión, incluida la posible relación con un conflicto personal, sigue siendo una hipótesis preliminar y no una conclusión judicial sobre el móvil del homicidio.

Así ocurrió el ataque al joven atacado con machete en Soacha

Los hechos ocurrieron hacia las 6:00 p. m. del sábado 31 de octubre. De acuerdo con los relatos recogidos por medios locales y la información conocida de la administración del conjunto, un hombre ingresó a las zonas comunes con un machete y acompañado de una menor de edad que, según esos mismos reportes, portaba un cuchillo.

La situación habría comenzado en las canchas deportivas, donde varias personas fueron intimidadas. En medio de la confusión, algunos residentes corrieron hacia las porterías y otros puntos de la copropiedad para buscar refugio.

Marlon, que no haría parte del conflicto que originó la agresión, fue atacado cuando sacaba a su mascota. Las cámaras de seguridad del conjunto registraron parte de los hechos y ese material integra los elementos revisados por los investigadores.

El ataque dejó, además, otras tres personas lesionadas, según la versión entregada por la madre de la víctima a medios locales. Un vigilante accionó un arma de fogueo mientras intentaba contener la situación, antes de la llegada de la Policía.

Captura y estado del proceso judicial

Después de atender la emergencia, la Policía capturó a Maicol David Gámez, identificado por las autoridades como el presunto agresor. Tras la muerte de Marlon, el caso pasó a ser investigado como homicidio.

Las autoridades no han divulgado una decisión judicial de fondo sobre la responsabilidad del capturado. Por ello, su vinculación al caso corresponde por ahora a los señalamientos de la Policía y a la investigación que adelanta la Fiscalía.

La familia de Bonilla ha pedido esclarecer qué motivó la agresión y establecer las responsabilidades de todas las personas que habrían intervenido en los hechos. La presencia de la menor de edad y las agresiones reportadas contra otros residentes también hacen parte de la información que revisan los investigadores.

Soacha registraba una reducción de homicidios antes del caso

El homicidio de Marlon Bonilla ocurre pese a una reducción reportada en los indicadores de seguridad de Soacha. Con corte a octubre, la Gobernación de Cundinamarca informó que los homicidios en el municipio habían disminuido 30 % frente al mismo periodo de 2025.

En el consolidado departamental, el Observatorio de Seguridad y Convivencia registró una reducción de 18,6 % en homicidios durante lo corrido de 2026, comparado con el mismo lapso del año anterior.

Las cifras describen una tendencia general, pero no modifican la gravedad de hechos como el ocurrido en Jardín Maiporé, donde una salida cotidiana terminó en un ataque que dejó a un joven muerto y a otros residentes afectados.

🚨 Violento ataque en Soacha: un joven permanece en UCI tras ser presuntamente agredido varias veces con un machete en el conjunto Jardín Maiporé.



La menor que acompañaba al señalado agresor dijo que buscaba a una persona porque su hija habría sido víctima de una violación. pic.twitter.com/xgwhcILtt2 — Andrés Martín P. (@AndresMartinP7) November 5, 2026

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