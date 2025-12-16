IDRD responde a investigación por Parque Gibraltar: entregaremos la obra en 2027

El Instituto advierte que, si no se aprueban recursos adicionales, solo sería posible culminar la obra gruesa, cimentación, estructuras de concreto, cubiertas y vasos de piscinas, sin que el complejo pueda entrar en operación plena. Foto: Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD

Tras el anuncio de la Personería de Bogotá sobre una investigación disciplinaria por las demoras en la construcción del parque metropolitano Gibraltar, en Kennedy, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) publicó un comunicado en el que defiende su gestión técnica y rechaza que exista una inoperancia administrativa en la ejecución de las obras.

El Instituto advirtió, tras la denuncia del ente de control, que si no se aprueban recursos adicionales, solo sería posible culminar la obra gruesa —cimentación, estructuras de concreto, cubiertas y vasos de piscinas, sin que el complejo pueda entrar en operación plena.

El proyecto, que incluye un Centro de Alto Rendimiento y un velódromo, fue contratado en 2024 con fecha de entrega prevista para abril de 2026. Sin embargo, según la Personería, hoy apenas alcanza un avance cercano al 45 % y ya enfrenta un incremento presupuestal del 50 % frente al valor inicial, lo que motivó la apertura de una investigación para establecer posibles responsabilidades disciplinarias.

La respuesta del IDRD

Por su parte, el IDRD señaló que al iniciar la fase preliminar de construcción, en 2024, se detectó, a menos de 1,80 metros de profundidad, una capa de residuos y materiales contaminantes que no había sido prevista en los estudios iniciales.

El hallazgo de residuos enterrados y gases producto de su descomposición evidenció que el terreno había sido afectado por antiguas disposiciones de basura, lo que hizo necesario ajustar el diseño original para garantizar la estabilidad y seguridad de la obra.

“El hallazgo obligó a replantear el diseño original. Mantenerlo habría sido técnicamente irresponsable”, señaló el IDRD.

Entre los ajustes realizados, la entidad explicó que fue necesario cambiar el sistema de cimentación por uno más resistente y adecuado a las nuevas condiciones del suelo.

También se modificaron los protocolos para el manejo de residuos y se incorporaron materiales especiales que permiten proteger la estructura frente a los efectos de gases y sustancias generadas por la descomposición de basura, una condición asociada al uso que tuvo el terreno en el pasado.

Avances del proyecto

El estado actual del Centro de Alto Rendimiento de Gibraltar se interpreta hoy desde dos miradas distintas. Por un lado, la Personería de Bogotá sostiene que el proyecto presenta retrasos asociados a fallas de planeación y demoras en la aprobación de modificaciones técnicas.

Por otro, el IDRD asegura que el avance de la obra se mantiene dentro de márgenes razonables, si se tiene en cuenta la complejidad de los ajustes realizados.

Según cifras oficiales avaladas por la interventoría, con corte al 13 de diciembre de 2025, el avance del proyecto es el siguiente:

Avance programado: 72,19 %

Avance ejecutado: 69,91 %

Diferencia: –2,28 %

Para el Instituto, esta diferencia es mínima y explicable, considerando que durante la ejecución fue necesario replantear aspectos estructurales del proyecto tras identificar condiciones del terreno distintas a las previstas inicialmente.

La Personería, sin embargo, centra su investigación en los tiempos que tomó la Administración Distrital para aprobar las modificaciones técnicas, señalando que al menos una de ellas tardó cerca de siete meses, lo que habría impactado directamente el cronograma general de la obra.

¿Por qué ahora se habla de 2027?

Uno de los puntos clave que menciona el IDRD es el ajuste en la fecha estimada de entrega. La entidad confirmó que evalúa una adición presupuestal y una prórroga aproximada de un año, lo que llevaría la culminación del proyecto a abril de 2027.

El Instituto advierte que, si no se aprueban recursos adicionales, la obra solo podría finalizar sus etapas principales —como la cimentación, las estructuras de concreto, las cubiertas y los vasos de piscinas—, sin que el complejo pueda entrar en funcionamiento pleno para el uso ciudadano.

Por esta razón, el IDRD señaló que avanza en la estructuración de una modificación contractual que permita acceder a recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y otras fuentes de financiación, con el objetivo de evitar que el proyecto quede inconcluso.

Un proyecto bajo la lupa

El Parque Gibraltar y su Centro de Alto Rendimiento han estado en el centro del debate público en los últimos años. A los retrasos y ajustes presupuestales se suman antecedentes ambientales del predio, como el incendio forestal ocurrido en marzo de 2024, que afectó sectores de Bosa y Kennedy y obligó a evacuaciones preventivas por la calidad del aire.

Con la investigación disciplinaria en curso y el pronunciamiento técnico del IDRD sobre la mesa, el futuro del proyecto queda atravesado por dos preguntas clave: si las decisiones adoptadas fueron oportunas y quién asumirá las responsabilidades por una obra que ya no se entregará en los plazos inicialmente previstos.

Mientras la Personería avanza en el análisis de posibles faltas disciplinarias, el IDRD insiste en que sus decisiones se tomaron priorizando la seguridad estructural, el cumplimiento ambiental y la sostenibilidad de una obra estratégica para la localidad de Kennedy y para la ciudad, especialmente por su cercanía con la Primera Línea del Metro.

