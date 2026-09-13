Incautan 1,4 toneladas de marihuana en Sibaté: iban rumbo a Bogotá

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Un reporte entregado por usuarios de la vía permitió a la Policía de Cundinamarca incautar cerca de 1,4 toneladas de marihuana que eran transportadas en un camión por el municipio de Sibaté.

Según las autoridades, el vehículo cubría la ruta Huila–Bogotá, pero presentó fallas mecánicas y tuvo que ingresar a un parqueadero. Hasta ese lugar llegaron uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte para inspeccionarlo.

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Durante la revisión, los policías encontraron el cargamento escondido en la carrocería del camión. Los cerca de 1.400…