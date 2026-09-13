 

Publicidad

Incautan 1,4 toneladas de marihuana en Sibaté: iban rumbo a Bogotá

La droga, avaluada en cerca de $3.300 millones, estaba escondida en la carrocería de un camión que cubría la ruta Huila–Bogotá.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
12 de septiembre de 2026 – 07:34 p. m.
La marihuana estaba empacada en bolsas y lonas, cubierta con vinipel y escondida dentro de la carrocería del camión.
Screenshot

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Un reporte entregado por usuarios de la vía permitió a la Policía de Cundinamarca incautar cerca de 1,4 toneladas de marihuana que eran transportadas en un camión por el municipio de Sibaté.

Según las autoridades, el vehículo cubría la ruta Huila–Bogotá, pero presentó fallas mecánicas y tuvo que ingresar a un parqueadero. Hasta ese lugar llegaron uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte para inspeccionarlo.

Durante la revisión, los policías encontraron el cargamento escondido en la carrocería del camión. Los cerca de 1.400 kilogramos de marihuana estaban distribuidos en bolsas y lonas, cubiertos con vinipel para dificultar su detección.

La droga fue avaluada en aproximadamente $3.300 millones. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás del cargamento y cuál era su destino final después de llegar a Bogotá.

Hasta el momento, la Policía no ha informado si durante el operativo hubo capturas. El gobernador de Cundinamarca destacó que la alerta entregada por los ciudadanos fue determinante para ubicar el vehículo y evitar que la marihuana continuara su recorrido hacia la capital.

Lea más: Tras una década de espera, Chía transformará su principal entrada: la Avenida Pradilla

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

4 toneladas de marihuana ocultas en un camión

4 toneladas de marihuana ocultas en un camión en Sibaté

4 toneladas de marihuana ocultas en un camión en Sibaté sí

Bogota

Cundinamarca

Gobernación de Cundinamarca

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Noticias hoy

Policía incautó 1

sibaté
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido