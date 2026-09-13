Incautan 1,4 toneladas de marihuana en Sibaté: iban rumbo a Bogotá

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Un reporte entregado por usuarios de la vía permitió a la Policía de Cundinamarca incautar cerca de 1,4 toneladas de marihuana que eran transportadas en un camión por el municipio de Sibaté.
Según las autoridades, el vehículo cubría la ruta Huila–Bogotá, pero presentó fallas mecánicas y tuvo que ingresar a un parqueadero. Hasta ese lugar llegaron uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte para inspeccionarlo.
Durante la revisión, los policías encontraron el cargamento escondido en la carrocería del camión. Los cerca de 1.400 kilogramos de marihuana estaban distribuidos en bolsas y lonas, cubiertos con vinipel para dificultar su detección.
La droga fue avaluada en aproximadamente $3.300 millones. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás del cargamento y cuál era su destino final después de llegar a Bogotá.
Hasta el momento, la Policía no ha informado si durante el operativo hubo capturas. El gobernador de Cundinamarca destacó que la alerta entregada por los ciudadanos fue determinante para ubicar el vehículo y evitar que la marihuana continuara su recorrido hacia la capital.
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