Tras una década de espera, Chía transformará su principal entrada: la Avenida Pradilla

Este proyecto, que responde a una demanda ciudadana de más de 12 años, contempla intervenir 1.040 metros de la…

La Alcaldía de Chía está próxima a presentar ante el Concejo municipal el proyecto que busca ampliar y mejorar la movilidad en una de las entradas del municipio: la Avenida Pradilla. El proceso, que se encuentra en su etapa técnica, avanza en la adquisición de los terrenos requeridos. Según datos oficiales, de los 85 predios necesarios para la ampliación, al menos 26 ya se encuentran en proceso de gestión y compra por parte del Iduvi.

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Este proyecto, que responde a una demanda ciudadana de más de 12 años, contempla intervenir 1.040 metros de la avenida, entre Centro Chía y el cruce con la variante Cota–Chía, para pasar de cuatro a ocho carriles, dos a cuatro por sentido, y ampliar su perfil de 22 a 44 metros. Asimismo, la ampliación al doble de la rotonda ubicada en el sector de McDonald’s, uno de los puntos de mayor congestión del corredor.

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También contempla la construcción de andenes a ambos costados, ciclorruta, separadores y pasos peatonales, con el propósito de generar mejores condiciones para quienes se movilizan a pie o en bicicleta.

A la par de la transformación vial, se sumará una intervención integral de las redes de servicios públicos. Los diseños contemplan la subterranización de las redes de alta tensión que actualmente recorren la avenida, además de la adecuación de redes de alcantarillado y gas, entre otros servicios.

Para Alejandro Hoyos, secretario de Obras Públicas, llevar el cableado bajo tierra representará un cambio importante en el paisaje urbano y permitirá reducir la contaminación visual en uno de los principales accesos al municipio.

Un punto crítico en movilidad

La dimensión de la obra responde a una problemática que los habitantes de Chía enfrentan diariamente. De acuerdo con el Observatorio de Movilidad, por la Avenida Pradilla circulan aproximadamente 40.000 vehículos entre carros y motos cada día, una cifra equivalente a cerca del 57 % del tráfico que se registra en la Autopista Norte, donde transitan alrededor de 70.000 vehículos.

En las horas de mayor congestión, un recorrido que normalmente podría tomar entre siete y diez minutos puede extenderse hasta 40 minutos, una situación que ha convertido la movilidad por este corredor en una de las principales dificultades para quienes ingresan o salen del municipio.

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“Cualquier día, hacia las 5:45 de la tarde, el panorama es de caos. Por más operatividad que se haga, por más medidas que se tomen, es necesaria la ampliación de la vía”, explica Juan Pablo Ramírez Otálvaro, secretario de Tránsito de Chía.

De llegar a ser aprobado este proyecto por COP 130 mil millones en el Concejo municipal, la Alcaldía proyectó que las obras de construcción comenzarían a principios de 2027.

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