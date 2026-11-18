Con la cercanía de la temporada de fin de año, se intensifican los operativos para detectar cargamentos de mercancías que ingresan al país o se comercializan sin cumplir los procedimientos legales de aduana. En un reciente operativo para hacerle frente al contrabando en el centro de Bogotá, las autoridades encontraron cerca de 200.000 cajetillas de cigarrillos en una bodega del sector de San Andresito, en la localidad de Puente Aranda. La mercancía fue avaluada en aproximadamente COP1.000 millones.

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El hallazgo se produjo durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por la Sijín de la Policía y la Secretaría de Hacienda de Bogotá. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los cigarrillos no contaban con la documentación necesaria para su venta ni con los permisos de importación.

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El coronel Jovanni Cepeda, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó la incautación y señaló que, dadas las condiciones en las que fue encontrada, la mercancía se considera de contrabando. El procedimiento permitió retirar del circuito comercial un cargamento cuyo valor estimado se acerca a los $1.000 millones.

La incautación de los cigarrillos se produjo en el marco de un operativo de mayor alcance contra el contrabando que la Policía Fiscal y Aduanera realizó el miércoles 18 de noviembre en San Andresito de la 38. La intervención se extendió por esta zona comercial de Puente Aranda e incluyó otros procedimientos de revisión e incautación de mercancías. Hasta el cierre de la jornada, las autoridades no habían entregado un balance general de los productos decomisados ni de su valor comercial. Teniendo en cuenta el volumen de mercancia que circula en la temporada de fin de año, los operativos serán constantes.

La Policía invitó a la ciudadanía a reportar cualquier información relacionada con la comercialización de mercancías ilegales. Las denuncias pueden hacerse a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

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