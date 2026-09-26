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Indignación por "ambulancia-taxi" que dejó pasajeros en el aeropuerto El Dorado

Un video grabado en la salida del aeropuerto El Dorado dejó dudas sobre el uso de una ambulancia de la que descendieron pasajeros con maletas.

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Redacción Bogotá
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25 de septiembre de 2026 – 07:16 p. m.
Ambulancia captada dejando pasajeros en El Dorado.
Ambulancia captada dejando pasajeros en El Dorado.

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Una ambulancia, que no hace parte de la red pública de Salud, fue captada dejando pasajeros en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. El video circuló rápidamente a través de las redes sociales y se hizo viral, causando la indignación ciudadana e incluso la de algunos concejales de la capital. Los cuestionamientos volvieron a caer sobre las prácticas alrededor de las ambulancias.

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Las imágenes divulgadas por un taxista volvieron a poner el foco en estos vehículos y sus usos, pues desde hace años en Bogotá se han visto desde carreras de ambulancias hasta malas prácticas que dejan accidentes. Ahora, con las imágenes de una ambulancia dejando a varios pasajeros a quienes, además, se les ve bajar maletas de la parte donde se supone van los pacientes que requieren un traslado, los cuestionamientos viraron a si también se se usan como taxis.

"Cuando no hay ambulancia para atender heridos, usan los vehículos para hacer servicio de transporte como un bus!! Más que hay mal parqueados todo el tiempo, el trancón es interminable y ahora las ambulancias hacen transporte clandestino en vez de priorizar la vida", criticó el concejal Juan David Quintero.

"Más de cuatro horas para atender emergencias"

Diana Diago, concejala del Centro Democrático, también se unió a las críticas y dejó en evidencia cifras que refuerzan las dudas sobre la operación de algunas ambulancias. La cabildante denunció que 357 personas fallecieron esperando una ambulancia en Bogotá el año pasado y que en 2026 ya van 58.

Adicional, Diago alertó que una ambulancia puede tardar más de 4 horas en atender una emergencia. En el 5 % de los casos con mayores demoras, un paciente de prioridad media puede superar las 4 horas de espera, indicó la cabildante según sus propias cifras.

"Si bien este vehículo ambulancia-taxi no hace parte de la red pública, sí presta un servicio público y este tipo de conductas deben sancionarse. No es la primera vez que ocurre en Bogotá: ya se han conocido denuncias de este tipo", añadió Diago.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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