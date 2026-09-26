Indignación por "ambulancia-taxi" que dejó pasajeros en el aeropuerto El Dorado

Las imágenes divulgadas por un taxista volvieron a poner el foco en estos vehículos y sus usos, pues…

Una ambulancia, que no hace parte de la red pública de Salud, fue captada dejando pasajeros en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. El video circuló rápidamente a través de las redes sociales y se hizo viral, causando la indignación ciudadana e incluso la de algunos concejales de la capital. Los cuestionamientos volvieron a caer sobre las prácticas alrededor de las ambulancias.

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Las imágenes divulgadas por un taxista volvieron a poner el foco en estos vehículos y sus usos, pues desde hace años en Bogotá se han visto desde carreras de ambulancias hasta malas prácticas que dejan accidentes. Ahora, con las imágenes de una ambulancia dejando a varios pasajeros a quienes, además, se les ve bajar maletas de la parte donde se supone van los pacientes que requieren un traslado, los cuestionamientos viraron a si también se se usan como taxis.

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"Cuando no hay ambulancia para atender heridos, usan los vehículos para hacer servicio de transporte como un bus!! Más que hay mal parqueados todo el tiempo, el trancón es interminable y ahora las ambulancias hacen transporte clandestino en vez de priorizar la vida", criticó el concejal Juan David Quintero.

GRAVE DENUNCIA EN EL DORADO 🚨



¿Una AMBULANCIA haciendo servicio de taxi hacia el aeropuerto? 😡



Cuando no hay ambulancia para atender heridos, usan los vehículos para hacer servicio de transporte como un bus!!



Más que hay mal parqueados todo el tiempo, el trancón es… pic.twitter.com/D2Nbgm0hPC — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) September 25, 2026

"Más de cuatro horas para atender emergencias"

Diana Diago, concejala del Centro Democrático, también se unió a las críticas y dejó en evidencia cifras que refuerzan las dudas sobre la operación de algunas ambulancias. La cabildante denunció que 357 personas fallecieron esperando una ambulancia en Bogotá el año pasado y que en 2026 ya van 58.

Adicional, Diago alertó que una ambulancia puede tardar más de 4 horas en atender una emergencia. En el 5 % de los casos con mayores demoras, un paciente de prioridad media puede superar las 4 horas de espera, indicó la cabildante según sus propias cifras.

"Si bien este vehículo ambulancia-taxi no hace parte de la red pública, sí presta un servicio público y este tipo de conductas deben sancionarse. No es la primera vez que ocurre en Bogotá: ya se han conocido denuncias de este tipo", añadió Diago.

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