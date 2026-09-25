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La vida mientras construyen el Metro de Bogotá

Mientras avanza la construcción de la Primera Línea del Metro, los habitantes y comerciantes de El Tejar enfrentan cierres, polvo, cambios en la movilidad y menores ventas. Al mismo tiempo, esperan que la llegada del sistema traiga más pasajeros, comercio y valorización al sector.

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David Martín – CrossmediaLab de la Utadeo
25 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
El Tejar, en la localidad de Puente Aranda, enfrenta la incomodidad de las obras de la Primera Línea del Metro.
El Tejar, en la localidad de Puente Aranda, enfrenta la incomodidad de las obras de la Primera Línea del Metro.
Foto: Archivo Particular

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Antes de que llegue el primer tren llegaron las vallas, las polisombras, los cierres, las máquinas, el polvo y los cambios en las rutas. Las calles que durante años fueron transitadas por vehículos y peatones ahora conviven con una obra que modifica el paisaje y obliga a quienes permanecen en el sector a acostumbrarse a un entorno distinto.

En medio de esa transformación siguen abiertas las ferreterías, las tiendas y los pequeños locales comerciales. Algunos llevan décadas allí. Otros apenas comienzan. Todos deben mantener sus negocios…

Por David Martín – CrossmediaLab de la Utadeo

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