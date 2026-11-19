Para este ciclo, el Distrito destinó más de COP 45.000 millones. La estrategia incluye transferencias para hogares de los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación, así como para jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y habitantes…

El mensaje de texto que confirma un giro empezó a llegar esta semana a hogares y personas beneficiarias de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Bogotá. Los pagos de noviembre se entregarán de manera escalonada, por lo que no todos los beneficiarios recibirán los recursos el mismo día.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Para este ciclo, el Distrito destinó más de COP 45.000 millones. La estrategia incluye transferencias para hogares de los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación, así como para jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y habitantes de pagadiarios que ya han sido focalizados.

Publicidad

¿Quiénes reciben los pagos de Ingreso Mínimo Garantizado?

Los pagos de Ingreso Mínimo Garantizado no funcionan como una convocatoria abierta cada mes. El Distrito identifica a los beneficiarios según los criterios de focalización de cada componente, por lo que estar registrado en el Sisbén no garantiza, por sí solo, recibir una transferencia.

Entre los grupos priorizados están los hogares en pobreza extrema, especialmente aquellos clasificados en el grupo A del Sisbén IV; hogares con niños y niñas de cero a seis años vinculados a servicios definidos por el Distrito; estudiantes entre los 7 y 19 años que cumplan las condiciones del componente educativo; jóvenes vinculados a rutas de inclusión social y productiva; personas con discapacidad; personas mayores y hogares étnicos incluidos en listados censales.

La Secretaría de Integración Social indicó que, durante noviembre, más de 190.000 hogares reciben apoyos de los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación. Esos hogares reúnen a más de 740.000 personas. A estos se suman transferencias dirigidas a más de 270.000 personas en los componentes de jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

¿Cómo llega el dinero y qué hacer si no ha recibido el giro?

El dinero se entrega a través de las billeteras digitales dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía y Nequi, además de Banco Caja Social. Quienes reciban la transferencia por giro podrán reclamarla en puntos Efecty, una vez reciban el mensaje de texto de notificación.

No es necesario acudir a una sede distrital solo porque empezó el ciclo de pagos. Primero conviene revisar los mensajes enviados al número celular registrado y consultar la billetera digital o el canal financiero correspondiente.

En el caso de las personas mayores, los pagos de noviembre ya iniciaron y se extenderán hasta los primeros días de diciembre. Desde abril de 2026, más de 50.000 beneficiarios de este grupo hicieron transición al programa Colombia Mayor, una medida administrativa que no implica la pérdida automática del apoyo.

¿Dónde consultar si es beneficiario de IMG?

Las personas con dudas sobre el giro, el canal de pago o su condición de beneficiarias pueden acudir a estos canales:

Línea de la Secretaría Distrital de Integración Social: 601 380 8330, opción 6 .

. Subdirecciones Locales de Integración Social.

Portal de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Sistema Bogotá te Escucha para radicar peticiones o solicitudes de información.

El trámite es gratuito. Integración Social advierte que no se requieren pagos adicionales ni intermediarios para consultar, recibir o conservar el beneficio.

Más de COP 480.000 millones transferidos en 2026

Con el giro de noviembre, la inversión acumulada de Ingreso Mínimo Garantizado durante 2026 supera los COP 480.000 millones, según el Distrito. El programa combina transferencias no condicionadas y condicionadas, de acuerdo con las características y compromisos establecidos para cada población.

Por eso, si una persona recibió pagos en meses anteriores y no encuentra el giro de noviembre, debe consultar su situación por los canales oficiales antes de asumir que fue retirada del programa. Cambios en la información del hogar, en los criterios de focalización o en los programas a los que pertenece pueden modificar la forma en que se entrega el apoyo.

Siga leyendo: Bogotá alcanzó 25 °C: estas son las recomendaciones ante días de altas temperaturas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.