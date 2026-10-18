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Injerto capilar, negocio que encabeza Bogotá: ¿Cómo es y cuánto cuesta?

El trasplante capilar es un servicio estético que se abre paso en Bogotá como una opción, en su mayoría, para los hombres, que empiezan a padecer alopecia cada vez desde más jóvenes. ¿Cómo se mueve el negocio?

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
Implantes capilares en Bogotá
Implantes capilares en Bogotá

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Cuando a Nicolás Pinto le empezaron a hacer chistes por su pérdida de cabello, entre sus amigos surgió uno que antes se hacía con frecuencia en Bogotá: “Nos tocó ir a Turquía”. Y no es casualidad, ese país encabeza la demanda global, con más de 690.000 búsquedas al año de trasplantes capilares. Lo curioso es que esa recomendación seria hoy suena a broma, por una razón que él aprendió buscando alternativas para enfrentar su prematura calvicie: ya no hay que ir a Medio Oriente por un tratamiento. En el norte de la capital crecen, como nuevos…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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