Lucero Ramírez: La líder social asesinada en Soacha que dedicó su vida a la comunidad

En las últimas horas, la líder social fue asesinada en un ataque con arma de fuego en el mismo barrio donde residía desde antes del año 2000, ubicado en la comuna 4 del municipio. Su muerte provocó el…

Lucero Ramírez Molina tenía 74 años y había dedicado buena parte de su vida a defender los derechos de las comunidades más vulnerables de Soacha, Cundinamarca. Desde el barrio Villa Sandra, en Altos de Cazucá, se convirtió en una voz reconocida por su trabajo comunitario y su insistencia en conseguir mejores condiciones de vida para sus vecinos.

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En las últimas horas, la líder social fue asesinada en un ataque con arma de fuego en el mismo barrio donde residía desde antes del año 2000, ubicado en la comuna 4 del municipio. Su muerte provocó el rechazo de las autoridades locales y dejó a una comunidad que hoy exige justicia. Detrás del crimen hay una historia de décadas de trabajo social. En información compartida con El Espectador, Julián Sánchez Perico, alcalde de Soacha, destacó la trayectoria de Lucero, a quien describió como una mujer aguerrida, valiente y directa, que dedicó sus esfuerzos a defender los derechos de las familias más necesitadas.

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Una vida dedicada a defender a sus vecinos

La lucha por una vivienda digna fue uno de los principales frentes de trabajo de Lucero. Según la información proporcionada por el alcalde, ayudaba a conseguir materiales de construcción para las familias del sector y gestionaba proyectos de mejoramiento de vivienda y escrituración de predios. También reclamaba mejores vías, saneamiento básico y acceso a servicios públicos. Para ello, acudía constantemente a las entidades municipales y departamentales, buscando respuestas a las necesidades de una comunidad que enfrentaba múltiples dificultades.

Pero su labor no se limitaba a gestionar obras. También acompañaba a personas con problemas de salud, ayudándolas a conseguir medicamentos y alimentos cuando atravesaban situaciones económicas difíciles. Su trabajo se extendió a sectores como Altos de la Florida y Altos de Cazucá, donde impulsó procesos de educación ambiental, apoyó a madres cabeza de hogar y acompañó a familias en la búsqueda de mejores oportunidades.

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De acuerdo con Sánchez Perico, Lucero se convirtió en una de las principales voces de quienes necesitaban ser escuchados ante las instituciones.

Las luchas que mantenía a sus 74 años

Pese a su edad, Lucero continuaba trabajando por las necesidades de su comunidad. Entre sus gestiones más recientes estaba la búsqueda de mejores servicios públicos para los habitantes de Villa Sandra y la construcción de una placa huella en la vía de acceso al colegio Nueva América, una intervención que consideraba necesaria para mejorar las condiciones de movilidad del sector.

Estas iniciativas hacían parte de una trayectoria enfocada en resolver problemas cotidianos que afectaban directamente la calidad de vida de las familias. Según destacó la Alcaldía de Soacha, su trabajo comunitario dejó una huella especialmente importante en Altos de Cazucá y Altos de la Florida, donde durante más de dos décadas acompañó a los habitantes en sus principales necesidades.

¿Qué se sabe del asesinato de Lucero Ramírez?

La Policía Metropolitana de Soacha confirmó que la líder social fue víctima de un ataque con arma de fuego en el barrio Villa Sandra, comuna 4 del municipio. Tras conocerse el homicidio, la Alcaldía anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. El coronel Jorge Alberto Delgado Montoya, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, informó que la institución desplegó equipos de investigación e inteligencia para esclarecer el crimen, en coordinación con la Administración municipal.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias del ataque ni las razones que habrían motivado el asesinato. Tampoco se han reportado capturas relacionadas con el caso ni se conocen detalles oficiales sobre posibles amenazas previas contra la víctima. Uno de los aspectos que deberán establecer los investigadores es si el homicidio tiene alguna relación con las actividades de liderazgo social que desarrollaba Lucero Ramírez en el municipio.

Mientras avanzan las investigaciones, los habitantes de Altos de Cazucá enfrentan la pérdida de una mujer que dedicó buena parte de su vida a reclamar viviendas dignas, mejores vías, servicios públicos y oportunidades para sus vecinos.

Su historia, reconstruida a partir de la información entregada por el alcalde Julián Sánchez Perico, da cuenta de una trayectoria de servicio comunitario que hoy contrasta con las preguntas aún sin respuesta sobre su asesinato y el llamado de sus allegados para que el crimen no quede en la impunidad.

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