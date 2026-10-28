Intento de fleteo cerca del centro comercial Tintal: reportan un herido y un capturado

Por ahora, no se conocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el intento de hurto ni cómo se produjo la lesión. Tampoco se ha establecido si la persona herida…

En las últimas horas se registró un presunto intento de fleteo en inmediaciones del centro comercial Tintal, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. De acuerdo con la información preliminar, el hecho dejó una persona herida con un arma traumática y otra capturada.

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Por ahora, no se conocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el intento de hurto ni cómo se produjo la lesión. Tampoco se ha establecido si la persona herida corresponde a la presunta víctima o a uno de los involucrados.

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Hurto en Bogotá: ¿qué dicen las cifras?

Este episodio se conoce en medio de un panorama de seguridad que, aunque muestra una reducción en varias modalidades de hurto, mantiene desafíos para las autoridades de Bogotá.

De acuerdo con el sexto informe de seguridad de Bogotá Cómo Vamos, durante el primer semestre de 2026 se registraron 62.697 casos de hurto común, frente a los 71.843 reportados en el mismo periodo de 2025. Esto representa una reducción del 12,7 %, equivalente a 9.146 casos menos.

El hurto a personas también presentó una disminución. Entre enero y junio se contabilizaron 31.716 denuncias, frente a las 36.817 del primer semestre de 2025, lo que equivale a una reducción del 13,9 %.

No obstante, el informe advierte sobre el incremento de otros delitos. Las lesiones personales, por ejemplo, aumentaron un 20,3 %, al pasar de 9.075 a 10.918 casos durante el mismo periodo.

Aunque las cifras muestran una disminución en los hurtos denunciados durante el primer semestre del año, casos como el ocurrido en inmediaciones del centro comercial Tintal mantienen vigente la preocupación por la seguridad en Bogotá, especialmente frente a modalidades de robo que pueden poner en riesgo la integridad de las víctimas.

Por ahora, las autoridades deberán esclarecer cómo se desarrolló el presunto intento de fleteo, determinar las circunstancias en las que resultó herida una persona y establecer la responsabilidad del capturado. También está pendiente conocer si hubo otros involucrados en el hecho.

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