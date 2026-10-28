Priorizan fútbol en El Campín y desplaza a Los Tigres del Norte: Sencia hace ajustes

El estadio Nemesio Camacho El Campín tendrá cambios en su programación de noviembre. Sencia, empresa encargada de la operación del escenario, anunció este miércoles 28 de octubre que el concierto de Los Tigres del Norte será aplazado hasta febrero de 2027, mientras que Megaland 2026 se trasladará a Vive Claro. La decisión responde a la necesidad de garantizar el calendario del Fútbol Profesional Colombiano y reforzar las medidas de mantenimiento de la grama, en medio de los ajustes que ha tenido la programación deportiva durante el segundo…



El estadio Nemesio Camacho El Campín tendrá cambios en su programación de noviembre. Sencia, empresa encargada de la operación del escenario, anunció este miércoles 28 de octubre que el concierto de Los Tigres del Norte será aplazado hasta febrero de 2027, mientras que Megaland 2026 se trasladará a Vive Claro. La decisión responde a la necesidad de garantizar el calendario del Fútbol Profesional Colombiano y reforzar las medidas de mantenimiento de la grama, en medio de los ajustes que ha tenido la programación deportiva durante el segundo semestre del año.

Según explicó Sencia, las modificaciones fueron acordadas con los clubes deportivos, las autoridades competentes, los promotores de espectáculos y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La empresa señaló que los cambios acumulados en el calendario del fútbol han reducido los tiempos disponibles entre los partidos y las labores de montaje y desmontaje de los conciertos, lo que llevó a reorganizar los eventos musicales previstos para noviembre.

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¿Cuándo será el concierto de Los Tigres del Norte en Bogotá?

Uno de los principales cambios afecta a los seguidores de Los Tigres del Norte, cuyo concierto estaba programado inicialmente para el sábado 7 de noviembre de 2026. De acuerdo con Sencia, la presentación se realizará ahora el sábado 6 de febrero de 2027, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Es decir, el evento conservará su escenario original, pero se trasladará tres meses en el calendario. La empresa indicó que esta modificación fue acordada con los promotores del espectáculo como parte de la reorganización necesaria para garantizar el desarrollo de los encuentros deportivos de noviembre.

Megaland 2026 cambia de fecha y escenario

El segundo evento afectado es Megaland 2026, que estaba previsto para el viernes 20 de noviembre en El Campín. Con los nuevos ajustes, el festival se realizará el jueves 19 de noviembre en Vive Claro, un día antes de la fecha inicialmente anunciada. A diferencia del concierto de Los Tigres del Norte, este espectáculo no solo cambiará de fecha, sino también de escenario. Sencia agradeció la disposición de los promotores de ambos eventos para concretar alternativas que permitan mantener su realización sin interferir con la programación deportiva del estadio.

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¿Qué pasará con las boletas de los conciertos?

Uno de los interrogantes para quienes ya compraron entradas es qué ocurrirá con las boletas adquiridas para las fechas originales. Sobre este punto, Sencia aclaró que serán los promotores de cada espectáculo quienes informen las condiciones aplicables a las entradas y los detalles de la nueva programación. Por ahora, el comunicado no precisa si habrá procesos de devolución, cambios de boletería u otros procedimientos para los asistentes. Por esta razón, quienes tengan entradas para Los Tigres del Norte o Megaland deberán estar pendientes de los anuncios oficiales de los respectivos organizadores.

El fútbol tendrá prioridad en El Campín durante noviembre

Con la reorganización, el estadio quedará disponible durante noviembre para recibir los encuentros del Fútbol Profesional Colombiano, de acuerdo con la programación que establezcan las autoridades deportivas. Sencia explicó que uno de los principales objetivos es disponer de mejores condiciones para el mantenimiento de la cancha, teniendo en cuenta los tiempos que requieren las actividades deportivas y los montajes de espectáculos musicales.

La empresa aseguró que continuará fortaleciendo las medidas técnicas y operativas para proteger el terreno de juego y garantizar las condiciones necesarias para la práctica del fútbol profesional. Asimismo, reiteró su compromiso con la convivencia entre los partidos y los grandes eventos musicales en el estadio. Por ahora, los cambios confirmados corresponden a los conciertos de Los Tigres del Norte y Megaland 2026. Los detalles sobre las entradas y las condiciones de cada evento serán comunicados directamente por sus promotores.

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