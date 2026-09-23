Investigan asesinato de dos mujeres en Ciudad Bolívar: fueron halladas en vía pública

Unidades de la Policía acordonaron el lugar mientras los investigadores adelantaban la inspección de los cuerpos y recopilaban los primeros elementos materiales probatorios.

Las autoridades investigan el asesinato de dos mujeres encontradas en el sector de Arborizadora Baja, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Las víctimas tendrían aproximadamente 33 y 45 años. De acuerdo con la información preliminar, ambas presentaban heridas causadas con arma de fuego y fueron halladas en una vía pública del sector.

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Revisan cámaras para identificar a los responsables

La Policía Judicial analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas para establecer cómo llegaron las mujeres al lugar, si se movilizaban solas o acompañadas y quiénes estarían detrás del ataque.

“Estamos verificando la trazabilidad de las cámaras para determinar si estas personas pudiesen ser residentes del sector o cuáles fueron las circunstancias que rodearon este lamentable hecho”, informó la Policía.

Las autoridades también buscan confirmar plenamente la identidad de las víctimas y determinar si vivían en Arborizadora Baja o llegaron desde otro punto de la ciudad.

Por ahora, la Policía no ha informado sobre capturas, posibles responsables ni hipótesis sobre el doble homicidio. La investigación deberá establecer si las mujeres fueron atacadas en el lugar donde aparecieron sus cuerpos, qué relación existía entre ellas y cuál fue el motivo del crimen.

El caso se suma a los 545 homicidios que Bogotá registró entre enero y junio de 2026. Aunque la cifra cayó 7,3 % frente a los 588 asesinatos del mismo periodo de 2025, este sigue siendo el tercer primer semestre con más homicidios desde 2019, solo por debajo de 2021 y 2025, según Bogotá Cómo Vamos. La reducción, por tanto, todavía no acerca a la ciudad a la meta de alcanzar una tasa de un solo dígito.

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