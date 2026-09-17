Investigan muerte de madre e hija dentro de un apartamento en Bosa ¿Qué se sabe?

Fuentes de la Fiscalía le indicaron a este diario que los cuerpos no presentaban señales visibles de…

Las autoridades investigan la muerte de una mujer de 39 años, y su madre, de 66, cuyos cuerpos los encontraron dentro de un apartamento, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. El hallazgo ocurrió durante la mañana del miércoles 16 de septiembre, en un inmueble del sector de la calle 80 Bis sur. La Policía atendió el caso y los organismos judiciales inspeccionaron el apartamento antes de trasladar los cuerpos a Medicina Legal.

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Fuentes de la Fiscalía le indicaron a este diario que los cuerpos no presentaban señales visibles de violencia. Una de las hipótesis preliminares apunta a que las mujeres habrían ingerido una sustancia tóxica. Sin embargo, las autoridades todavía no cuentan con una confirmación forense. Las necropsias y los análisis toxicológicos deberán determinar si ambas consumieron alguna sustancia, identificarla y establecer si provocó las muertes.

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Los investigadores también buscan reconstruir las últimas horas de las dos mujeres, esclarecer las circunstancias del caso y descartar la participación de otras personas. Aunque una de las hipótesis contempla una posible conducta suicida, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y no ha entregado una conclusión definitiva.

Bogotá registró 164 muertes por suicidio durante el primer semestre

El caso ocurre en medio de las alertas por salud mental en la capital, aunque las autoridades no han establecido todavía que las muertes de las dos mujeres tengan relación con una conducta suicida. Con corte al 30 de junio de 2026, Bogotá registró 164 muertes por suicidio. De ese total, 128 correspondieron a hombres y 36 a mujeres, según cifras de la Secretaría Distrital de Salud.

El panorama cambia al revisar los reportes de ideación e intento de suicidio. Los registros distritales de 2026 muestran 4.549 intentos: 2.883 casos correspondieron a mujeres y 1.666 a hombres. La ciudad también acumuló 16.334 registros de ideación suicida. Las mujeres concentraron 10.362, equivalentes al 63,4 %, mientras que los hombres sumaron 5.972.

La Línea Púrpura Distrital atendió, entre 2024 y julio de 2026, a 122 mujeres por situaciones relacionadas con ideación o intento de suicidio.

¿Dónde buscar ayuda en Bogotá?

La Línea 106 ofrece escucha, apoyo y orientación en salud mental durante las 24 horas. Ante una emergencia o un riesgo inmediato, la ciudadanía debe comunicarse con la Línea 123. Las mujeres también pueden acudir a la Línea Púrpura Distrital, las Manzanas del Cuidado y los espacios de acompañamiento psicoemocional de la Secretaría de la Mujer. Estos servicios brindan orientación, pero no reemplazan la atención médica especializada durante una crisis.

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