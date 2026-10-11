Iron Maiden en Bogotá: qué llevar, horarios y cómo regresar en TransMilenio

Las puertas del escenario abrirán a las 4:00 p. m., mientras la banda invitada The Raven Age comenzará su presentación a las 7:00 p. m. Posteriormente, Iron…

El concierto de Iron Maiden en Bogotá reunirá este domingo a miles de seguidores del heavy metal en Vive Claro Distrito Cultural. La presentación forma parte de la gira Run For Your Lives, con la que la agrupación celebra sus 50 años de trayectoria, y coincidirá con Rock al Parque y el SOFA, dos eventos que también aumentarán el flujo de personas y vehículos en el occidente de la ciudad.

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Las puertas del escenario abrirán a las 4:00 p. m., mientras la banda invitada The Raven Age comenzará su presentación a las 7:00 p. m. Posteriormente, Iron Maiden tiene previsto aparecer a las 8:30 p. m. La organización recomienda llegar temprano debido a las requisas y al tiempo necesario para localizar cada localidad.

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Además, quienes asistan deberán prepararse para una posible jornada de lluvia. El concierto será al aire libre y las sombrillas aparecen entre los objetos que no podrán ingresar, por lo que un impermeable o poncho liviano puede resultar más práctico.

Horarios de Iron Maiden en Bogotá

La programación divulgada para este domingo 11 de octubre es la siguiente:

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Apertura de puertas: 4:00 p. m.

Inicio general de la función registrado: 6:30 p. m.

Presentación de The Raven Age: 7:00 p. m.

Presentación de Iron Maiden: 8:30 p. m.

La hora de las 6:30 p. m. corresponde al inicio general consignado en la ficha oficial del espectáculo, mientras que los horarios de las bandas fueron publicados posteriormente dentro de la programación del concierto.

Vive Claro está ubicado en el sector de la carrera 60 con calle 53, cerca de las estaciones CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro. El evento tiene un aforo registrado de hasta 48.000 personas, incluidas las reservas técnicas, del organizador y de los patrocinadores.

¿Lloverá durante el concierto?

El pronóstico para este domingo contempla cielo cubierto y posibilidad de lluvias durante la tarde. Los reportes conocidos también señalaron a Teusaquillo y Fontibón, localidades cercanas al escenario, entre las zonas con probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas previstas se encuentran entre los 13 y los 19 grados centígrados, por lo que conviene llevar ropa abrigada, calzado cómodo e impermeable. Como el ingreso de sombrillas está restringido, los asistentes pueden utilizar ponchos o chaquetas que no dificulten el acceso ni la movilidad dentro del lugar.

También es recomendable proteger el celular y los documentos en una bolsa impermeable, especialmente porque la boleta puede ser solicitada desde un dispositivo móvil durante el ingreso.

Objetos prohibidos en el concierto de Iron Maiden

Los controles de seguridad comenzarán antes de entrar al escenario. La organización recomienda llevar únicamente los elementos indispensables, como el documento de identidad, la entrada y el celular con suficiente batería.

Entre los objetos que no podrán ingresar están:

Alimentos y bebidas comprados fuera del escenario.

Armas de fuego, armas blancas y objetos cortopunzantes o contundentes.

Sustancias psicoactivas.

Cigarrillos, vapeadores y encendedores.

Cámaras profesionales y equipos de grabación.

Trípodes, monópodes y palos de selfi.

Sombrillas.

Drones.

Maletas o elementos voluminosos.

Tampoco se permitirá el ingreso de mascotas. Las personas que se nieguen a las requisas o incumplan los controles podrán quedar por fuera del evento.

¿Pueden ingresar menores de edad?

El concierto de Iron Maiden en Bogotá permite el ingreso desde los 12 años, aunque los menores deben permanecer en las localidades habilitadas para ellos.

Quienes tengan entre 12 y 17 años deberán asistir con un adulto responsable. Tanto el menor como su acompañante deben contar con una entrada individual y correspondiente a la misma zona.

Las localidades autorizadas para menores son los sectores 101, 103, 105, 107 y 109. En estas áreas no estará permitida la venta de bebidas alcohólicas. Las demás localidades están reservadas para mayores de edad.

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Las personas con movilidad reducida tendrán espacios asignados en Front Field y Back Field. Cada acompañante deberá contar con una boleta para la misma localidad.

Cierres viales por Iron Maiden en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó dos cierres en los alrededores de Vive Claro. Las restricciones comenzaron a las 6:00 a. m. de este domingo y se mantendrán hasta las 2:00 a. m. del lunes 12 de octubre:

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Calzada sur de la calle 53, en sentido occidente–oriente, entre las carreras 66 y 60.

Calzada occidental de la carrera 60, en sentido norte–sur, entre las calles 53 y 42.

A estas restricciones se suman los cierres relacionados con Rock al Parque en ambos sentidos de la calle 63, entre la avenida 68 y la carrera 60. Estos funcionarán hasta las 11:59 p. m. del domingo.

Debido a la coincidencia de ambos eventos, Movilidad recomienda utilizar transporte público, no estacionar en las vías cercanas y consultar el estado del tránsito antes de salir.

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Rutas de TransMilenio para llegar al concierto

Durante el horario habitual, los asistentes podrán llegar a Vive Claro mediante 15 servicios troncales que paran en las estaciones CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro, ubicadas sobre la avenida El Dorado.

Asimismo, 33 rutas de TransMiZonal tienen paraderos sobre la avenida carrera 68 y la calle 53. Antes de comenzar el viaje conviene consultar la aplicación TransMiApp, pues los recorridos pueden presentar ajustes debido a los cierres y a la demanda de pasajeros.

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TransMilenio también recomienda llevar la tarjeta tullave recargada y personalizada para agilizar el ingreso al sistema.

Así funcionarán las rutas para regresar a casa

Después del concierto, TransMilenio tendrá una operación especial desde las estaciones CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro.

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El servicio comenzará a las 10:00 p. m. y se extenderá hasta la 1:30 a. m. del lunes. Los buses saldrán cuando completen su capacidad y los últimos vehículos esperarán hasta que finalice el concierto.

Desde CAN–British Council, los servicios avanzarán por la avenida NQS hacia los portales Norte, 80 y Sur. Por su parte, desde Salitre El Greco–Vive Claro recorrerán la avenida El Dorado y tendrán conexión hacia los portales Américas, 20 de Julio, Tunal y Usme.

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TransMilenio anunció una flota de 16 buses para esta operación y recordó que los servicios alimentadores no estarán disponibles al llegar a los portales, pues el horario habitual ya habrá terminado.

Habrá un Punto Seguro para las Mujeres

La Secretaría Distrital de la Mujer instalará un Punto Seguro durante el concierto de Iron Maiden en Bogotá. Allí se brindará información, orientación y acompañamiento frente a situaciones de acoso o violencia.

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Las profesionales estarán identificadas con chaquetas moradas y podrán activar las rutas distritales de atención cuando sea necesario. También estarán habilitadas la Línea Púrpura Distrital, en el 01 8000 112 137; el WhatsApp 300 755 1846, y la Línea de Emergencias 123.

Iron Maiden celebra 50 años de historia

Esta será la quinta presentación de Iron Maiden en Colombia. La primera ocurrió en 2008 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y la banda regresó en 2009, 2011 y 2024.

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La gira Run For Your Lives se concentra en las canciones publicadas durante las primeras décadas del grupo. En sus presentaciones recientes, el repertorio ha incluido temas como The Number of the Beast, The Trooper, Run to the Hills, Fear of the Dark y Wasted Years. El concierto en Bogotá forma parte del recorrido latinoamericano que continuará por Quito, Lima, Buenos Aires, São Paulo y Santiago de Chile.

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