Suba y Engativá, las localidades con más hurtos a viviendas durante septiembre

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los más recientes datos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia revelan una preocupante radiografía de la inseguridad en Bogotá. Solo en septiembre se registraron 524 hurtos a viviendas, un promedio de 17 casos diarios que reflejan la persistencia de un fenómeno que golpea por igual a todos los sectores de la ciudad.

Lea más: Distrito apoyará 2.900 negocios formales e informales con créditos productivos

Según los datos del Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativa de la Policía Nacional, Siedco, los días en los que más ocurren los robos a viviendas son los viernes, con un 16,23% y los sábados, con un 15,91% del total de los casos reportados. En cuanto a la franja horaria en la que ocurrieron los robos, la mayoría de reportes indican que las horas de la madrugada son las predilectas por los delincuentes; sin embargo, buena parte de los hurtos ocurre a plena luz del día y, la mayoría, pasan desapercibidos.

Más noticias: CAR busca integrar la Reserva Peñas del Aserradero al Sistema de Áreas Protegidas

Este año, ¿En qué localidad han ocurrido más robos?

En el periodo transcurrido entre enero y septiembre, la localidad de Suba lleva el primer puesto con 583 reportes, seguido de: Engativá con 509, Kennedy con 389 y Usaquén con 388.

En cuanto el porcentaje mensual, durante septiembre, la localidad de Kennedy reportó más casos de hurto en viviendas con 35 reportes, seguido de Suba con 32 casos y Engativá con 25.

Le puede interesar: Simulacro de emergencias superó expectativas: así se vivió en Bogotá

Hurtos en otras modalidades

Respecto al hurto a comercios, la tendencia señala que los casos, o al menos las denuncias, han disminuído. Según los datos de este año, con corte al 31 de agosto, las autoridades registraron 5.872 denuncias, lo que representa una reducción del 25% frente a igual periodo del 2024. Así mismo, si esta cifra se compara con los años anteriores, es la cifra más baja desde 2018.

Hurto a automotores:

Este año se han presentado 2.031 frente2.945 del año pasado. En ese sentido, las autoridades señalaron los operativos en zonas críticas, acompañadas con la inspección de los vehículos en vía pública y parqueaderos privados. Es estos procesos han verificado placas, chasis y otros identificadores para detectar alteraciones o automotores robados.

Las cifras revelan que, pese a los operativos y a las estrategias anunciadas por las autoridades, la percepción de inseguridad en la capital sigue latente. Si bien es cierto que los indicadores muestran mejoras, la persistencia de robos a viviendas evidencia que los esfuerzos institucionales no logran traducirse aún en una sensación real de tranquilidad para los ciudadanos.

A esto se suma la incidencia de delitos de alto impacto, como el homicidio, que continúa generando preocupación y un profundo sentimiento de vulnerabilidad en distintos sectores de la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.