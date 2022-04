La denuncia penal por tortura que pone contra las cuerdas a Jhonier Leal

Jhonier Leal fue capturado en enero pasado, en el norte de Bogotá.

El apoderado de las víctimas, el abogado Elmer Montaña, desde el inicio de las audiencias preliminares, en enero pasado, ha sido insistente en que a Jhonier Leal se le debería imputar el delito de tortura, esto por la forma en la que él habría atacado a su hermano, el estilista Mauricio Leal.

En un primer momento, la Fiscalía descartó este delito, pues ya se le había imputado homicidio agravado, sumado al de ocultamiento de elemento material probatorio. Pero ahora, luego de que el procesado decidió retractarse del preacuerdo con la Fiscalía, en donde se habló de una rebaja de pena de hasta el 50 %, quedando en 27 años y seis meses de prisión, la situación podría cambiar.

Además de tener que ir a juicio, en donde, de ser hallado responsable, tendría que enfrentar la máxima pena por el doble homicidio por el que se le señala (cerca de 55 años de cárcel), ahora la Fiscalía sí podría tener en cuenta el llamado del abogado representante de víctimas, “que se le impute tortura”, lo que podría agravar la pena final que se le llegue a imponer a Leal.

De acuerdo con el documento radicado ante la Fiscalía, la denuncia penal, impuesta por Elmer Montaña, estaría respaldada en las acciones que el mismo ente investigador describió en las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, las cuales ocurrieron para, presuntamente, presionar al estilista para que escribiera una carta.

“Los dictámenes de los médicos forenses y los informes de inspección a los cadáveres, dan cuenta que Mauricio Leal Hernández, presentaba, además de las heridas de puñal que le causaron la muerte, contusiones en diferentes partes del cuerpo, especialmente en los brazos y cara, así como pequeñas heridas de puñal, que no representaban ningún peligro de muerte. Estas heridas son compatibles con aquellas que suelen causarse a las víctimas con el propósito de causarle un mayor sufrimiento, pues no son letales”.

“Examinados los elementos aportados por la Fiscalía, se puede colegir de manera lógica y clara dos momentos claramente diferenciables relacionados con el ataque que le costó la vida a Mauricio Leal Hernández”, se lee en el documento.

Esos dos momentos hacen referencia, al momento en el que Mauricio habría sido atacado con las heridas no letales y el segundo cuando recibió las puñaladas mortales. “Aunque no podemos determinar la duración de este macabro suceso, lo cierto es que varias circunstancias permiten inferir que no fue muy breve. Al relacionar el primer momento con la carta encontrada en la escena de los homicidios, se puede advertir claramente que dichas heridas probablemente le fueron causadas a la víctima con el propósito de obligarlo a suscribir y firmar dicho documento”, agrega la denuncia.

Esas heridas no letales, de las que habla el abogado en la denuncia que instauró, fueron descritas por el fiscal de conocimiento “como puntazos y se encontraban alojadas en el tórax y el abdomen de Mauricio Leal”. Según el funcionario, estas heridas le fueron causadas al estilista con el fin de obligarlo a firma la carta, por lo que se podrían interpretar como un sometimiento físico y psicológico. “Durante el tiempo que esto demandó (Mauricio Leal) debió vivir momentos de terror y angustia al ser consciente que estaba redactando su testamento y su propia sentencia de muerte”, sostuvo el abogado Montaña.

La denuncia fue instaurada el pasado martes 26 de abril, pero en las últimas horas se adelantó su trámite y se le asignó a un fiscal, quien tendrá la tarea de estudiar si se le debe o no imputar el delito de tortura a Jhonier, esto de acuerdo con el contexto que se presenta en el documento.

Luego de que la Fiscalía retirara el preacuerdo, solicitud que fue aprobada por el juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá, en los próximos días la fiscalía podría radicar el escrito de acusación formal en contra de Leal, posiblemente teniendo en cuenta este nuevo delito.

