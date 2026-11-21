La jornada contará con la participación de 40 productores, transformadores y emprendedores de Bogotá y la…

Este domingo 22 de noviembre, la Plazoleta de Lourdes tendrá una oferta que va desde frutas, hortalizas y quesos hasta tamales regionales, lechona tolimense, almojábanas y productos transformados. Se trata de La Despensa Andina, una feria que reunirá a productores del campo y emprendedores de Bogotá para ofrecer sus productos directamente a los visitantes.

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La Despensa Andina llevará los sabores del campo a la Plazoleta de Lourdes

La jornada contará con la participación de 40 productores, transformadores y emprendedores de Bogotá y la Región Central, provenientes de Meta, Huila, Cundinamarca, Tolima y Boyacá. A ellos se sumarán otros 15 negocios vinculados a la estrategia Hecho en Bogotá, con propuestas de moda, decoración, cuidado personal, postres y otros productos elaborados por emprendedores locales.

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Entre los alimentos disponibles habrá frutas, hortalizas, aguacates, plátanos, café, chocolates, mermeladas, salsas y encurtidos. La oferta gastronómica incluirá preparaciones tradicionales como arepas, envueltos, mantecadas, tamales regionales y lechona tolimense, entre otras opciones.

La feria es organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la estrategia Mercados Campesinos, en articulación con la RAP-E Región Central, la Agencia de Comercialización de Cundinamarca y entidades de los departamentos participantes.

La apuesta es facilitar el encuentro directo entre quienes producen y transforman alimentos en los territorios y los consumidores de Bogotá, sin depender exclusivamente de los canales tradicionales de comercialización. Además de ofrecer un espacio de venta, la jornada busca abrir oportunidades para que pequeños productores y emprendimientos encuentren nuevos compradores.

“Queremos seguir acercando el campo a la ciudad, generar nuevos espacios de comercialización y permitir que nuestros productores encuentren más clientes”, señaló María del Pilar López, secretaria distrital de Desarrollo Económico.

Además de la oferta comercial, La Despensa Andina tendrá una agenda cultural y gastronómica con actividades relacionadas con las tradiciones de la Región Central.

La feria estará abierta al público entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m. en la Plazoleta de Lourdes. La entrada será una oportunidad para conocer productos de distintas regiones del país y acercarse a quienes están detrás de su cultivo, elaboración y comercialización.

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