 

Publicidad

¡La encontraron! A niña, de dos años, que raptaron en Ubaté, la dejaron en una casa en Paime

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
25 de septiembre de 2026 – 12:34 p. m.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Un hombre, al parecer el padre de la menor, se la había llevado. Incluso, había amenazado con asesinarla. Por fortuna, no le hizo daño a la pequeña y reveló a una familiar donde encontrarla.

Salomé, de dos años, fue encontrada en una vivienda rural de Paime, cinco días después de su desaparición en Ubaté. Foto: Ejército Nacional.
Salomé, de dos años, fue encontrada en una vivienda rural de Paime, cinco días después de su desaparición en Ubaté. Foto: Ejército Nacional.
Foto: Archivo Particular

Después de cinco días de búsqueda, las autoridades encontraron a Salomé Vásquez Sánchez, de dos años, en una zona rural del municipio de Paime. A la menor la habían reportado como desaparecida en Ubaté (Cundinamarca).

La operación estuvo a cargo del Gaula Militar Cundinamarca y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La niña, vista por última vez el 20 de septiembre, apareció en una vivienda y posteriormente fue trasladada al hospital municipal de Paime, para una valoración médica. Las autoridades no informaron si presenta lesiones ni cuándo podrá reencontrarse con su familia.

El hombre habría revelado la ubicación

Según información de los investigadores, horas antes de la operación, el hombre que tenía a la niña la habría dejado en la vivienda y luego se comunicó con una familiar para informarle dónde se encontraba. Esta persona alertó a las autoridades y entregó la ubicación, lo que permitió que los uniformados llegaran hasta el inmueble. Los investigadores no han informado dónde se encuentra el hombre; si existe una orden de captura en su contra, o si alguna persona quedó detenida durante el procedimiento.

Una de las líneas de investigación apunta al padre como el principal sospechoso del rapto de la pequeña. Según el testimonio de la madre, el hombre comenzó a amenazarla después de que ella decidió terminar la relación. La mujer aseguró que su expareja habría amenazado con quitarse la vida y matar a la niña si ella no regresaba con él.

Las autoridades deberán verificar este relato, establecer quién trasladó a Salomé desde Ubaté hasta Paime y determinar qué ocurrió con ella durante los cinco días en los que permaneció desaparecida.

Aunque el Gaula Militar participó en la operación, las autoridades todavía no han precisado qué delitos investigan ni han confirmado si el caso será procesado como un secuestro.

Los testimonios, las comunicaciones telefónicas y la ubicación de las personas involucradas serán claves para establecer responsabilidades y definir las medidas de protección para la niña y su madre.

Les más: ¿Sin plan este viernes? Música, magia y eventos gratis en el centro: ¡prográmese!

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogota

Bogots

Cundinamarca

Desaparición de niña en Ubate

Hallan a niña de dos años desaparecida en Ubaté

Hallan a niña de dos años desaparecida en Ubaté: su padre habría amenazado con matarla

Niña desaparecida

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de bogotá hoy

Noticias de Cundinamarca

Noticias hoy

su padre habría amenazado a la madre
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido