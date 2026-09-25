La operación estuvo a cargo del Gaula Militar Cundinamarca y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La niña, vista por última vez el 20 de septiembre, apareció en una vivienda y posteriormente fue trasladada al hospital…

Después de cinco días de búsqueda, las autoridades encontraron a Salomé Vásquez Sánchez, de dos años, en una zona rural del municipio de Paime. A la menor la habían reportado como desaparecida en Ubaté (Cundinamarca).

Un hombre, al parecer el padre de la menor, se la había llevado. Incluso, había amenazado con asesinarla. Por fortuna, no le hizo daño a la pequeña y reveló a una familiar donde encontrarla.

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¡La encontraron! A niña, de dos años, que raptaron en Ubaté, la dejaron en una casa en Paime

La operación estuvo a cargo del Gaula Militar Cundinamarca y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La niña, vista por última vez el 20 de septiembre, apareció en una vivienda y posteriormente fue trasladada al hospital municipal de Paime, para una valoración médica. Las autoridades no informaron si presenta lesiones ni cuándo podrá reencontrarse con su familia.

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El hombre habría revelado la ubicación

Según información de los investigadores, horas antes de la operación, el hombre que tenía a la niña la habría dejado en la vivienda y luego se comunicó con una familiar para informarle dónde se encontraba. Esta persona alertó a las autoridades y entregó la ubicación, lo que permitió que los uniformados llegaran hasta el inmueble. Los investigadores no han informado dónde se encuentra el hombre; si existe una orden de captura en su contra, o si alguna persona quedó detenida durante el procedimiento.

Una de las líneas de investigación apunta al padre como el principal sospechoso del rapto de la pequeña. Según el testimonio de la madre, el hombre comenzó a amenazarla después de que ella decidió terminar la relación. La mujer aseguró que su expareja habría amenazado con quitarse la vida y matar a la niña si ella no regresaba con él.

Las autoridades deberán verificar este relato, establecer quién trasladó a Salomé desde Ubaté hasta Paime y determinar qué ocurrió con ella durante los cinco días en los que permaneció desaparecida.

Aunque el Gaula Militar participó en la operación, las autoridades todavía no han precisado qué delitos investigan ni han confirmado si el caso será procesado como un secuestro.

Los testimonios, las comunicaciones telefónicas y la ubicación de las personas involucradas serán claves para establecer responsabilidades y definir las medidas de protección para la niña y su madre.

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