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¿Sin plan este viernes? Música, magia y eventos gratis en el centro: ¡prográmese!

El centro de Bogotá cambiará su ritmo este viernes 25 de septiembre con más de 30 actividades culturales, artísticas y gastronómicas para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
25 de septiembre de 2026 – 10:30 a. m.
Parques, teatros, cafés y museos del centro de Bogotá tendrán actividades desde las 10:00 a. m. hasta la medianoche.
Tardeando el Centro celebra su edición 26 con conciertos, teatro, recorridos y experiencias para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

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La edición número 26 de Tardeando el Centro reunirá música en vivo, teatro, danza, exposiciones, magia, comedia, recorridos históricos y experiencias alrededor de la ciencia en diferentes puntos del Centro Histórico e Internacional. La programación comenzará a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta la medianoche. Habrá actividades gratuitas, otras que requerirán inscripción previa y algunas con costo.

Música y arte al aire libre

El Parque Bicentenario, ubicado en la calle 26 # 6A-79, recibirá entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m. una jornada musical gratuita con jazz, son cubano, pop y electrocaribe. Desde las 11:00 a. m., el Parque Santander será escenario de la cuarta edición del Festival por la Paz. La jornada combinará música, danza y una feria de emprendimientos de víctimas del conflicto armado hasta las 6:00 p. m.

En ese mismo parque, entre las 2:30 p. m. y las 4:30 p. m., se realizará el taller abierto Memorias ambulantes. Los asistentes podrán experimentar con la cianotipia, una técnica fotográfica que produce imágenes de característico color azul.

Magia, teatro y jazz de entrada libre

Cinco escenarios recibirán los proyectos ganadores de las becas LEP, con entrada gratuita.

En Café Bar Profano del Teatro Libre Centro, ubicado en la calle 12B # 2-44, se presentará desde las 3:30 p. m. Open Magic: ilusiones que hacen reír, una mezcla de magia, improvisación y stand-up.

El Centro Cultural del Libro, en la carrera 8A # 15-63, tendrá entre las 4:30 p. m. y las 5:30 p. m. una propuesta que combinará teatro, literatura y salsa.

A Seis Manos, en la calle 22 # 8-60, ofrecerá entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. una noche de comedia, improvisación e historia del jazz.

La Casa de la Cultura Leonardo Gómez, ubicada en la carrera 1A # 1F-50, presentará entre las 6:30 p. m. y las 7:30 p. m. dos obras sobre migración, aventura y humor.

Para cerrar la noche, Fátima Hostels, en la carrera 3 # 11-32, tendrá desde las 8:30 p. m. hasta la medianoche Cumbia ácida & Electro tambor, una fiesta con sonidos del Caribe, percusión afro y música electrónica.

Recorridos históricos y experiencias inmersivas

La Casa Museo Quinta de Bolívar realizará a las 5:00 p. m. el recorrido Tras las huellas de la Conspiración Septembrina. La actividad será gratuita, pero requiere inscripción previa, y permitirá conocer detalles del intento de asesinato contra Simón Bolívar ocurrido en Bogotá en 1828.

El Planetario de Bogotá tendrá a las 7:00 p. m. una experiencia inmersiva de 360 grados inspirada en el french house y la música electrónica de las décadas de 1990 y 2000. Las entradas podrán adquirirse en la taquilla o mediante TuBoleta.

Quienes prefieran un plan más tranquilo podrán asistir desde las 6:00 p. m. a una tarde especial de café en CatCoffee, en la carrera 6 # 26B-61. El establecimiento tendrá un club gratuito de idiomas y actividades por Amor y Amistad.

A las 4:00 p. m., Rosita Restaurante y Café, en la calle 12B Bis # 1A-26, ofrecerá un taller de mándalas acompañado de promociones en bebidas calientes. Los horarios, las condiciones de ingreso y los costos cambian según cada escenario. La programación completa puede consultarse en enelcentroencuentro.fuga.gov.co y está sujeta a modificaciones.

No se pierda esta oportunidad de redescubrir el centro de Bogotá entre música, arte, historia y gastronomía.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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