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La historia de la Fábrica Pastas El Gallo, ícono de arquitectura en Los Mártires

Resultado de la venta de pirotécnicos, la familia Carvajal consolidó un gran patrimonio con el que lleva décadas adquiriendo y renovando edificios patrimoniales del centro de Bogotá. Uno de ellos es la Fábrica Pastas El Gallo, cuyo legado continuará existiendo en una nueva fábrica y un museo de la cerveza colombiana.

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Juan Camilo Parra
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Fábrica Pastas El Gallo.
Fábrica Pastas El Gallo.

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Entrar a la Fábrica Pastas el Gallo es como “visitar a un anciano que tiene mañas, dolores, pero también un montón de historias para contar”. Lo dice Carlos Andrés Carvajal, mientras da pasos cortos y alza la mirada para dominar con sus ojos el enorme mastodonte que se ha convertido en un símbolo de la arquitectura industrial bogotana. Los Carvajal son hoy en día dueños de este y al menos otra docena de edificaciones patrimoniales en el centro de Bogotá.

Fábrica Pastas El Gallo.
Fábrica Pastas El Gallo.
Foto: Juan Camilo Parra

La fachada de la antigua fábrica, ubicada en Plaza España (Los Mártires), emula una gran…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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Comentarios
  • Álamo(88990)Hace 1 hora
    Juan Camilo, esos "tres gallinazos en mármol blanco" no se ven por ningún lado. Lo que sí se ve son tres gallos… ¡y algo va de gallo a gallinazo!
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