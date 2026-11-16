La historia de la Fábrica Pastas El Gallo, ícono de arquitectura en Los Mártires

Entrar a la Fábrica Pastas el Gallo es como “visitar a un anciano que tiene mañas, dolores, pero también un montón de historias para contar”. Lo dice Carlos Andrés Carvajal, mientras da pasos cortos y alza la mirada para dominar con sus ojos el enorme mastodonte que se ha convertido en un símbolo de la arquitectura industrial bogotana. Los Carvajal son hoy en día dueños de este y al menos otra docena de edificaciones patrimoniales en el centro de Bogotá.

La fachada de la antigua fábrica, ubicada en Plaza España (Los Mártires), emula una gran muralla que exhibe, como si fueran monumentos a dioses, tres gallos en mármol blanco que hacen las de centinelas. Pero aquí no hay ningún reino protegido, más que el de la memoria y el del patrimonio de una ciudad que se niega a olvidarlo.

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Frente de la fábrica. Foto: IDPC

Esta estructura se ha convertido en un activo arquitectónico con valor patrimonial, junto con a otras joyas como la Catedral de Los Mártires y el Hospital San José. Juntas dan forma a la histórica plaza, solo que la fábrica es siendo corazón del comercio popular que caracteriza al edificio desde hace varias décadas: decenas de comerciantes ostentan, como el Gran Bazar turco, sus negocios en las entradillas de la carrera 11A entre calles 19 y 18. Al lado izquierdo de los comercios, rompiendo la impenetrabilidad de las fábricas, un portón de paredes amarillas, abre el paso al público.

Y aquí entra la familia Carvajal, dueña del edificio. Ellos son los que arriendan los espacios de comercio a los habitantes del sector. Aunque son seis integrantes, la familia se da a conocer a secas como la “Familia Carvajal”, como un solo organismo. Esta familia lleva más de dos lustros comprando patrimonio de la ciudad en el centro de Bogotá y la explicación de cómo o por qué lo hicieron, está en los juegos pirotécnicos, el pescado seco, las pastas y muchos, muchos, “gallos”.

Fábrica Pastas El Gallo. Foto: Juan Camilo Parra

El Gallo

Cruzando la entrada del portón se llega a una plazoleta gastronómica envuelta en muros grises por los que caen enredaderas verdes y luces amarillas. Es difícil imaginar el ajetreo de una fábrica de pastas que se remonta a 1892, año en que, cuenta el archivo del lugar, llegó una familia italiana (los Faccini) y montaron la primera fábrica de este tipo en la capital colombiana. El sector no fue aleatorio: “Los Mártires fue el epicentro de la industria local desde esa época. Al estar cerca a la Estación de Sabana de tren, era el lugar propicio para fábricas”, dice Carvajal.

Fábrica Pastas El Gallo. Foto: Juan Camilo Parra

Las fichas técnicas del IDPC (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural) consignan la construcción del inmueble a mediados del siglo XX, específicamente “antes de 1936”, sin saber aún quién lo diseñó. Lo que sí se sabe es que la estructura es del período conocido como la Transición, del perio do del movimiento Moderno. “La construcción de esta fábrica de pastas es muestra del avance de la economía del país, la cual pasó de ser rural a urbana; su ubicación fue estratégica al lado de la Plaza España, antigua Plaza de las Maderas, punto de entrada y salida de materia prima a la ciudad”, dice la ficha del instituto.

El gallo, tal parece, tampoco fue aleatorio. La familia italiana Faccini es reconocida por traer el negocio de pastas. Un estudio de la Galería Santa Fe, detalla que Emilia Faccini fue la inmigrante italiana que llegó a Bogotá en 1889 e inició en 1892 la fabricación de pasta casera en la casona original, que hoy es el parqueadero. Emilia se asoció posteriormente con otro empresario italiano Luigi Marengón con quien constituyó la firma que construyó el edificio industrial de ladrillo que permanece en pie.

“Tal vez el placer de proveer alimento a su comunidad, de mantener el bienestar llevando a casa lo necesario, hizo que Faccini y Marengón tomaran el gallo como imagen de su empresa. Esta ave, símbolo de vigilancia y actividad, es el pilar de su familia, y también actúa como heraldo del nuevo día al anunciar la salida del sol, y marca las jornadas laborales”, reseña el documento de la galería.

Fábrica Pastas El Gallo.

Allí operó la fábrica de pastas hasta 1969, cuando murió el último de los socios fundadores. Aunque ahí acabó la fábrica, de allí nacieron las grandes marcas de pasta: luego de la liquidación, El Gallo se fusionó con El Papagayo (otra fábrica de pasta) y crearon Pastas Doria. Cerca de 134 años después del comienzo de la aventura de pasta, en relieve permanece el letrero Pastas El Gallo, junto a los centinelas que posan sobre columnas y que continúan anunciando el sol de cada día.

Una “bomba” en Los Mártires

En la década de los 70 la estructura se deterioró progresivamente, casi como un reflejo de lo que le sucedía a todo el sector de Plaza España, el cual pasó de ser un área industrial a una en decadencia social. En medio de eso, una pareja, Carlos Alberto Carvajal y Gloria Inés Castaño, ganaban fama con el negocio de la venta de pescados y posteriormente con la industria de pirotecnia conocida como El Vaquero.

“Papá tenía un granero que quedaba aquí en la calle 11 con 17. En ese depósito de granos papá vendía frijol, lenteja, garbanzo, clavo de olor, canela… Y en la época de diciembre comercializábamos artículos pirotécnicos y pescado”, dice su hijo y cuenta una anécdota: “mi papá fue campeón por su habilidad vendiendo: ¡podía vender 500 pescados secos en una cuaresma!”.

Fábrica Pastas El Gallo.

Aunque amasaron una fortuna con juegos pirotécnicos, en los 90, las medidas contra estos almacenes de venta, comenzaron a hacer que se replantearan los negocios. “Con la prohibición de Antanas Mockus, el alcalde local vino y nos sentenció diciendo que lo que había aquí era una bomba en el sector”.

Aquí es cuando empezaron en interesarse en el “urbanismo industrial”, lo llama Carvajal hijo. “Un negocio más estable”, fue el de adquirir predios y renovarlos para nuevos usos productivos. El problema, o en este caso, el gallo, con el edificio la fábrica, es que es patrimonial, con normas estrictas de intervención y estaba ocupado por al menos 35 personas.

“Lo que hacíamos era que adquiríamos bienes inmuebles, los desarrollábamos con comercio y ese beneficio nos dio resultados mucho más estables que la pirotecnia. El que más está en mi corazón es el de Pastas El Gallo porque fue un proyecto de casi 15 años tratar de sacar licencia. Fue muy tortuoso porque íbamos a las diferentes entidades y muchas veces no se coordinaban entre ellas y nos tocaba a nosotros, otras nos decían que nos estábamos tirando el patrimonio”.

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Fábrica Pastas El Gallo. Foto: Juan Camilo Parra

Habitaban en la fábrica, entre personas que tenían contrato de arrendamiento otros que estaban como poseedores, otros que estaban únicamente como meros tenedores, pero también colchoneros. “Tuvimos que restituir el bien inmueble”, agregó.

Así, esta familia ha adquirido cerca de 12 predios, dice Carvajal. Destacan la casa del fotógrafo de El Tiempo, Manuel H., en la 22 con séptima, donde reveló las fotos del 9 de abril del 48, donde hoy queda ubicada la Casa del Rey. “Esas casas tienen dolores, tienen mañas, tienen mil cosas y entonces entrar a restaurarlas es todo un reto”.

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De pastas a lúpulos

En los pisos altos de la fábrica, hoy ya no se producen pastas, sino cerveza artesanal. Algo que tampoco es casualidad. “En la Plaza España fue donde se desarrollaron las primeras nueve fábricas de cerveza que existieron en Colombia, estuvieron acá en la localidad de Mártires”.

La botella de la cerveza que produce ahora la familia Carvajal tiene un sello patrimonial: su botella emula la cúpula de la catedral de Los Mártires; el sello es el de una estampilla histórica de un gallo; la etiqueta contiene un dibujo de la estructura de la antigua fábrica. Juan Alberto Carvajal, hermano del medio, dice: “Nuestro reto más importante es atraer la gente, quitarles estigma de que el centro es peligroso. Yo creo que todos podemos venir acá, atrevernos a visitar la ciudad. Hay gente que realmente se abstiene de venir es precisamente porque tiene el miedo”.

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Fábrica Pastas El Gallo.

En los pisos altos, atravesando un puente rojo diseñado por el artista Simón Vélez, se llega al nuevo Museo de la Cerveza, que contiene una colección de etiquetas de cerveza históricas, entre otros elementos. La cava del lugar está hecha con la madera de la antigua fábrica y la nueva marca de cerveza, Tributo, le rinde homenaje a estilos cerveceros con reconocimiento histórico internacional”

Carlos y sus hermanos, Andrés, Carolina y Juan Alberto, siguen adelantando más procesos de reúso a la vez que anunciaron la próxima apertura del museo. Sus padres continúan liderando los negocios y con 75 años, a Carlos Alberto Carvajal padre, sus hijos aún no le agarran el ritmo emprendedor.

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Hermanos Carvajal y la secretaria del Hábitat (segunda de der. a izq.). Foto: Juan Camilo Parra

Pero Carlos Andrés Carvajal insiste en que esto es como hablar con un viejo: “como yo le decía… esto es como ir a ver a un abuelito: hay que escucharlos, comprenderlos y si se dejan, intervenirlos”.

Fábrica Pastas El Gallo. Foto: Juan Camilo Parra

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