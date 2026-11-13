El emblemático hotel Augusta en La Candelaria será renovado para habilitar vivienda social

El centro histórico de Bogotá alberga una gran cantidad de edificios que, a pesar de representar un trozo de la historia de la arquitectura capitalina, reflejan en sus fachadas el sello del abandono. Es el caso del Hotel Augusta (La Candelaria), un edificio amarillo de trece pisos que, como muchos otros en este barrio, es catalogado como un bien cultural y patrimonial de la ciudad, sin ser utilizado. Ahora, tras varios años cerrado, el edificio sumará otro capítulo a su historia: convertirse en el primer edificio del centro en ser reúsado…

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El centro histórico de Bogotá alberga una gran cantidad de edificios que, a pesar de representar un trozo de la historia de la arquitectura capitalina, reflejan en sus fachadas el sello del abandono. Es el caso del Hotel Augusta (La Candelaria), un edificio amarillo de trece pisos que, como muchos otros en este barrio, es catalogado como un bien cultural y patrimonial de la ciudad, sin ser utilizado. Ahora, tras varios años cerrado, el edificio sumará otro capítulo a su historia: convertirse en el primer edificio del centro en ser reúsado para habilitar vivienda en el centro.

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De hotel a vivienda social

El Hotel Augusta fue emblemático en los años 50 y 60. Ubicado en la calle 13 con carrera 4, en el barrio La Catedral, los registros indican que funcionó como hotel hasta su cierre en 2020. De acuerdo con documentos del IDPC, el inmueble empezó a ser construido en 1930 y llegó a ser, a mediados del siglo XX, el edificio más alto de la manzana, transformando la arquitectura del sector, conformada hasta entonces por casas de uno y dos pisos con cubierta en teja de barro.

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Hotel Augusta, La Candelaria.

Sobre el valor estético, de acuerdo con la ficha técnica de la entidad patrimonial, "denota los principios del diseño moderno tales como la utilización de líneas rectas, y fachadas sin ornamentación. Su fachada igualmente cuenta con un acabado similar o igual a la piedra muñeca, tendencia estilística de los edificios de la época".

Aunque el lugar ostentó su popularidad como opción de hospedaje en La Candelaria durante muchos años, los problemas financieros terminaron ahogando el negocio en deudas y embargos que llevaron al cierre del establecimiento.

Proyecto de reúso para vivienda social

Durante los años siguientes el hotel permaneció abandonado e incluso objeto de leyendas sobre el lugar. Recientemente fue incluido en un proyecto que busca reusar infraestructura patrimonial del centro de Bogotá para habilitar vivienda sin tener que construir nuevas edificaciones. En este caso, el propósito de la Secretaría del Hábitat es generar vivienda en zonas céntricas, recuperando edificios patrimoniales en desuso.

Hotel Augusta, La Candelaria.

El proyecto se faculta en el Acuerdo 1041 de 2026, con el cual se facilitan los trámites y requerimientos para intervenir edificios con niveles patrimoniales. De esta manera el Hotel Augusta será el primero en ser recuperado y reusado para vivienda social, en este caso en modalidad arriendo. El proyecto contempla habilitar 133 viviendas en cerca de 3.400 metros cuadrados, además de 807 metros cuadrados destinados a comercio y servicios.

En el caso del Augusta, el proyecto es promovido por Industrias Martinicas El Vaquero S.A.S., con el acompañamiento de la Secretaría del Hábitat y la articulación de entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y RenoBo.

“Con ‘Reúso para mi Casa’ estamos demostrando que hacer vivienda también significa mirar hacia atrás para construir hacia adelante. Recuperar el patrimonio, aprovechar la infraestructura existente y poner los espacios de la ciudad al servicio de las personas, representa el primer paso de una apuesta que busca brindar nuevas oportunidades a miles de familias”, señaló Vanessa Velasco, secretaria del Hábitat.

En cuanto a la modalidad de arriendo, el programa incorpora la iniciativa ‘Ahorro para mi Casa’, que permitirá facilitar el acceso de hogares beneficiarios a las viviendas mediante subsidios de arrendamiento. Este mecanismo busca que las familias puedan cubrir parcial o totalmente el canon mensual y, al mismo tiempo, destinen una parte de sus ingresos al ahorro para avanzar hacia una futura solución de vivienda propia.

Reúso y patrimonio en el centro

Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) explicó que la recuperación de edificios patrimoniales requiere una valoración particular de cada inmueble, sin "imponer restricciones excesivas" que terminen haciendo inviables los proyectos de reutilización. Señaló que las intervenciones deben responder a las necesidades de adecuación de los edificios, sin perder de vista sus características arquitectónicas y patrimoniales.

También aseguró que la Administración modificó los procedimientos para agilizar las autorizaciones: "trámites que antes podían tardar entre dos y tres años ahora se resuelven en dos meses, mientras que algunos procesos que tomaban año y medio pueden salir en uno o dos meses".

El director añadió que el IDPC ha recibido más de 4.500 proyectos de este tipo durante el año, frente a los 250 o 300 que habitualmente se tramitaban anualmente. Solo el centro de Bogotá hay más de 500 edificaciones con el potencial de reúso.

Hotel Augusta, La Candelaria.

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