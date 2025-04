La historia de Lita, la gata del video que cayó por la ventana de un carro

Lita, la gata que se vio cayendo de un carro en un video, se encuentra en buen estado de salud. Su dueña contó lo que realmente sucedió. Foto: Archivo Particular

Gran indignación causó un video de una gata llamada Lita, a la cual se le ve caer desde la ventana de un vehículo en movimiento en Bogotá. La especulación en redes sociales llevó a creer que se trataba de un caso de maltrato animal, no obstante, detrás hay una historia que dio a conocer la cuidadora de la minina y que explicaría cómo terminó cayendo del vehículo. Esto es lo que pasó antes y después del incidente.

El hecho tuvo lugar en el barrio Bonanza, en la localidad Engativá, en donde una cámara captó al vehículo de placas NFZ 462, de color gris, de donde posteriormente cayó la gata. Lina Rodríguez, cuidadora de la gata, aclaró que Lita está a su cuidado desde que tenía 15 días de nacida, hoy tiene seis años y 8 meses. “No fue lanzada del vehículo, ella saltó”, indicó Rodríguez y complementó la historia:

“El pasado 6 de abril tuve una calamidad de salud, por lo cual tuve que ser trasladada de urgencias al hospital Simón Bolívar. Por esta razón, en la atención de la emergencia, contacté a una amiga llamada Diana para que me ayudara; ella se comunicó con la ambulancia y le entregaron la gata con mis otras pertenencias”, contó a El Espectador.

Según narró la cuidadora de Lita, su amiga siguió la ambulancia en el vehículo hasta el hospital, cuando el personal le advirtió que la gata no podría ingresar al centro de salud ni permanecer en el vehículo. “Ella salió detrás de la ambulancia y cuando llegó a la clínica le informan que no podía dejar a Lita en el carro, por lo cual ella procedió a regresarla al apartamento. Lita estaba demasiado inquieta, ya que ella no acostumbra a salir de casa, cuando Diana iba en el barrio bonanza, la gata saltó por la ventana del vehículo”, agregó al relato.

Cuando su amiga volvió a la casa, ubicada a unos tres minutos del punto en donde quedó registrado el video, se percató de que la gata no estaba en el vehículo. “Por esta razón, ella inició la búsqueda respectiva y al no encontrar resultados realizó publicaciones en los grupos de animales de Facebook y demás redes para encontrarla”.

Entre tanto, en redes sociales se difundió el video que divulgaron vecinos de la cuadra donde cayó Lita, lo que generó una ola de indignación. Tanto así que la amiga de Lina Rodríguez, es decir, la conductora del vehículo, tuvo que eliminar redes sociales, cambiar su número y poner la denuncia en la Fiscalía.

Al final, la gata fue localizada y revisada por el personal del Instituto de Protección Animal de Bogotá (Idpyba) hizo las respectivas investigaciones y le regresó a la gata a la cuidadora. “Lita está muy bien de salud de hecho fue revisada directamente por veterinarios de la alcaldía”, concluyó Lina.

