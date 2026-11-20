Las fachadas de siete edificios patrimoniales que rodean la Plaza de Bolívar tendrán un nuevo sistema de iluminación arquitectónica. Así lo anunció el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), que abrió los procesos de selección para contratar tanto la instalación de las luminarias como la interventoría del proyecto que maneja un presupuesto que supera los COP14.500 millones.El proyecto busca implementar un sistema unificado de iluminación en los inmuebles que conforman el contorno de la plaza, con tecnología moderna y criterios de…

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Las fachadas de siete edificios patrimoniales que rodean la Plaza de Bolívar tendrán un nuevo sistema de iluminación arquitectónica. Así lo anunció el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), que abrió los procesos de selección para contratar tanto la instalación de las luminarias como la interventoría del proyecto que maneja un presupuesto que supera los COP14.500 millones.El proyecto busca implementar un sistema unificado de iluminación en los inmuebles que conforman el contorno de la plaza, con tecnología moderna y criterios de eficiencia energética.

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La intervención incluye cuatro edificaciones del costado oriental: la Catedral Primada de Colombia, la Casa Capitular —también conocida como Casa de los Canónigos—, la Capilla del Sagrario y el Palacio Arzobispal. En el costado sur está el Capitolio Nacional, sede del Congreso; en el occidental, el Palacio Liévano, donde funciona la Alcaldía Mayor de Bogotá; y en el norte, el Palacio de Justicia.

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Para contratar la ejecución de la obra, el IDPC abrió la licitación pública con un presupuesto estimado de COP13.886 millones. A esta se suma el concurso de méritos abierto por COP691 millones para seleccionar la firma que realizará la interventoría técnica, jurídica, administrativa, económica y financiera del contrato.

El proyecto fue aprobado mediante el Decreto 460 del 21 de octubre de 2026. Su plazo de ejecución será de ocho meses, contados a partir de la firma del acta de inicio y del cumplimiento de los requisitos contractuales. De acuerdo con el cronograma previsto por el Instituto, cuatro meses se destinarán a la importación de las luminarias y los otros cuatro al desarrollo de las obras.

El director del IDPC, Diego Parra, señaló que la iniciativa también busca dinamizar el turismo y el comercio del sector, mejorar la percepción de seguridad y promover que la ciudadanía habite los espacios públicos durante la noche.

Esos propósitos van más allá de la instalación del sistema de luces: su alcance dependerá también de las condiciones de seguridad, movilidad y actividad que tenga el entorno de la plaza para recibir visitantes en horarios nocturnos.

Fechas para participar en los procesos

Las empresas, consorcios y uniones temporales interesados en ejecutar la intervención pueden consultar los documentos de la licitación pública IDPC-LP-002-2026 en la plataforma SECOP II. Según la ficha específica del proceso, la recepción de propuestas estará abierta hasta el 4 de diciembre de 2026, a las 10:00 a. m.

Por su parte, el concurso de méritos para contratar la interventoría recibirá propuestas hasta el 9 de diciembre de 2026, a las 10:00 a. m.

Los interesados deben revisar en la plataforma los requisitos habilitantes, las condiciones técnicas, jurídicas y financieras, así como el cronograma y las instrucciones para presentar sus ofertas. Una vez se adjudiquen los contratos y se cumplan los requisitos para iniciar los trabajos, comenzará a correr el plazo previsto para la intervención.

Las joyas arquitectónicas de la Plaza de Bolívar

Los siete edificios patrimoniales que rodean la Plaza de Bolívar de Bogotá reúnen distintos periodos de la arquitectura de la ciudad. En el costado oriental se ubican cuatro construcciones: la Catedral Primada, de estilo neoclásico con fachada en piedra arenisca, fontón y dos torres; la Casa Capitular, edificación colonial de muros encalados, balcones de madera y cubierta de teja de barro; la Capilla del Sagrario, exponente del barroco con una portada labrada en piedra de dos cuerpos; y el Palacio Arzobispal, levantado en piedra almohadillada con un acceso principal de bronce.

En los otros tres costados se completan los edificios institucionales del conjunto. Al sur se encuentra el Capitolio Nacional, una estructura neoclásica en piedra de cantera. Al occidente se sitúa el Palacio Liévano, de estilo renacentista francés, que cuenta con una galería de arcos en el primer nivel y techos en mansarda. Por último, en el costado norte se alza el Palacio de Justicia, una edificación moderna compuesta por dos cuerpos laterales en piedra clara unidos por un pórtico central.

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