Manifestaciones y plantones programados para esta semana en Bogotá

Del 12 al 16 de agosto, en la ciudad se llevarán a cabo diversas movilizaciones y expresiones ciudadanas convocadas por organizaciones sociales y comunitarias. El Distrito recomienda programar las actividades para evitar contratiempos.

En ese sentido, la Secretaría Distrital de Gobierno estará presente durante las jornadas, junto a sus equipos de Gestoras y Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos. Lo anterior, para garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público.

¿Cómo será la agenda?

Miércoles 13 de agosto

11:00 a. m. – Plantón por el asesinato de Miguel Uribe Plaza de Bolívar

Jueves 14 de agosto

12:00 p. m. - Plantón: ¿Valen más los negocios que las vidas palestinas? Agencia Nacional de Minería en la avenida calle 26 con carrera 59.

1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Canelazo por qué el hambre no se resuelve con balas en el Parque Nacional. Convoca: Histeria Colectiva.

Viernes 15 de agosto

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Gran olla popular articulada por la memoria de Camila y Camilo – No han muerto, siguen ardiendo. En el Parque Metropolitano El Porvenir.

5:30 p. m. – Plantón: El carbón colombiano sigue llegando a Israel Ministerio de Comercio en la carrera 13 con calle 28.

Sábado 16 de agosto

1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Golpe de Barrio en el Parque Metropolitano El Porvenir.

Algunas recomendaciones

Consulte la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.

Planifiqué sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

