Manifestaciones y plantones programados para esta semana en Bogotá

Del 12 al 16 de agosto, en la ciudad se llevarán a cabo diversas movilizaciones y expresiones ciudadanas convocadas por organizaciones sociales y comunitarias. El Distrito recomienda programar las actividades para evitar contratiempos.
En ese sentido, la Secretaría Distrital de Gobierno estará presente durante las jornadas, junto a sus equipos de Gestoras y Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos. Lo anterior, para garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público.
¿Cómo será la agenda?
Miércoles 13 de agosto
- 11:00 a. m. – Plantón por el asesinato de Miguel Uribe Plaza de Bolívar
Jueves 14 de agosto
- 12:00 p. m. - Plantón: ¿Valen más los negocios que las vidas palestinas? Agencia Nacional de Minería en la avenida calle 26 con carrera 59.
- 1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Canelazo por qué el hambre no se resuelve con balas en el Parque Nacional. Convoca: Histeria Colectiva.
Viernes 15 de agosto
- 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Gran olla popular articulada por la memoria de Camila y Camilo – No han muerto, siguen ardiendo. En el Parque Metropolitano El Porvenir.
- 5:30 p. m. – Plantón: El carbón colombiano sigue llegando a Israel Ministerio de Comercio en la carrera 13 con calle 28.
Sábado 16 de agosto
- 1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Golpe de Barrio en el Parque Metropolitano El Porvenir.
Algunas recomendaciones
- Consulte la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.
- Planifiqué sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.
