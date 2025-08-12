No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

Manifestaciones y plantones programados para esta semana en Bogotá

Desde homenajes a Miguel Uribe Turbay a expresiones culturales y plantones, la capital será escenario de varias manifestaciones ciudadanas.

Redacción Bogotá
12 de agosto de 2025 - 11:38 p. m.
Foto: El Espectador - José Vargas
Del 12 al 16 de agosto, en la ciudad se llevarán a cabo diversas movilizaciones y expresiones ciudadanas convocadas por organizaciones sociales y comunitarias. El Distrito recomienda programar las actividades para evitar contratiempos.

En ese sentido, la Secretaría Distrital de Gobierno estará presente durante las jornadas, junto a sus equipos de Gestoras y Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos. Lo anterior, para garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público.

¿Cómo será la agenda?

Miércoles 13 de agosto

  • 11:00 a. m. – Plantón por el asesinato de Miguel Uribe Plaza de Bolívar

Jueves 14 de agosto

  • 12:00 p. m. - Plantón: ¿Valen más los negocios que las vidas palestinas? Agencia Nacional de Minería en la avenida calle 26 con carrera 59.
  • 1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Canelazo por qué el hambre no se resuelve con balas en el Parque Nacional. Convoca: Histeria Colectiva.

Viernes 15 de agosto

  • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Gran olla popular articulada por la memoria de Camila y Camilo – No han muerto, siguen ardiendo. En el Parque Metropolitano El Porvenir.
  • 5:30 p. m. – Plantón: El carbón colombiano sigue llegando a Israel Ministerio de Comercio en la carrera 13 con calle 28.

Sábado 16 de agosto

  • 1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Golpe de Barrio en el Parque Metropolitano El Porvenir.

Algunas recomendaciones

  • Consulte la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.
  • Planifiqué sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
  • Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

