Procuraduría exige informe sobre acciones previas a los disturbios en el Movistar

Tras los enfrentamientos ocurridos la noche del miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena, antes del concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, la Procuraduría solicitó al Distrito y a la Policía Metropolitana de Bogotá un informe sobre las acciones desplegadas antes del evento y las medidas que se implementarán para prevenir futuros disturbios.

Y es que la violencia escalada que se vivió en la antesala del concierto, continúa generando dudas acerca de la organización del evento, que terminó con hinchas de varios equipos de fútbol en una batalla campal, utilizando incluso objetos contundentes como canecas, sillas, armas blancas y otros elementos.

La @PGN_COL requirió a autoridades de Bogotá informe sobre las acciones desplegadas para prevenir desórdenes en espectáculos públicos.



De la misma manera, el ente de control solicitó un reporte de las acciones adelantadas por la administración con respecto a las medidas para prevenir a corto y largo plazo este tipo de situaciones.

¿Qué medias ha dicho el Distrito que tomará ante los hechos?

Revisión y actualización de protocolos: Se revisarán y se elevarán las exigencias de todos los protocolos con el objetivo de minimizar riesgos en los diferentes eventos. Esto incluye la revisión y actualización de los planes de contingencia exigidos a los organizadores de eventos privados, priorizando la seguridad, la movilidad y la convivencia.

Intensificación del trabajo del SUGA: Se intensificará el trabajo preventivo y operativo del Sistema de Gestión de Alertas (SUGA) en los próximos eventos de aglomeración de público. El SUGA ya activó oportunamente los protocolos de atención interinstitucional y emitió alertas tempranas durante el incidente, coordinando con equipos de seguridad privada, Policía Metropolitana, Secretaría de Seguridad y organismos de emergencia.

Refuerzo en monitoreo y vigilancia: Se implementará un refuerzo en los sistemas de monitoreo y vigilancia en tiempo real, utilizando cámaras y reportes ciudadanos.

Incremento de equipos de verificación en campo: Se aumentarán los equipos de verificación en campo que evaluarán las condiciones de ingreso, logística, seguridad y protocolos de respuesta en los eventos.

Coordinación anticipada con autoridades y organizadores: Se reforzará la coordinación anticipada con autoridades y organizadores para garantizar la presencia y actuación rápida de los equipos de respuesta ante cualquier eventualidad.

Campañas pedagógicas y preventivas: Se llevarán a cabo campañas pedagógicas y preventivas dirigidas al público asistente, promoviendo la cultura ciudadana, la tolerancia y el respeto en escenarios de encuentro masivo.

Procesos judiciales para responsables: Se enviará toda la evidencia documentada, especialmente material en video, a las autoridades competentes para iniciar los procesos respectivos con el fin de dar con los responsables de los actos violentos. El secretario de Gobierno advirtió: “Quien entra con un arma blanca a un concierto es un delincuente. Habrá consecuencias para quienes no respetan la ley ni la vida. No permitiremos que los violentos se salgan con la suya”.

