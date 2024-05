Cámaras de seguridad captaron el hurto a una vivienda en Usme

Los tres sujetos fueron grabados mientras estos realizaron el robo en toda la casa. Foto: Colombia Oscura

En un video de seguridad que posteriormente se compartió en redes sociales, se evidencia como tres individuos, dos hombres y una mujer, ingresan a una vivienda ubicada en el barrio La Aurora, de la localidad de Usme, para proceder a extraer los objetos de valor.

Leer más: Concejal denunció retrasos en construcción y ampliación de estaciones de Transmilenio

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad interna, muestran el momento en que los delincuentes llevan a cabo el hurto sin percatarse de la presencia del dispositivo de vigilancia, el cual documentó todo el momento del robo.

Le puede interesar: Fletero terminó muerto tras intentar robar a policía en Soacha

De acuerdo con la información proporcionada en la plataforma digital X, el robo tuvo lugar el pasado 23 de abril en una residencia del sur de la ciudad. Hasta este momento, las autoridades no se han manifestado al respecto y por ende no han confirmado la captura de los responsables. Tampoco se ha revelado su identidad. No obstante, se espera que en las próximas horas se aclaren los sucesos y se logre dar con el paradero de los delincuentes.

Localidades con mayores robos a viviendas:

Durante el año 2014 se registraron 5.500 robos a viviendas en la capital. Las localidades con más casos fueron:

La localidad de Engativá con 911 casos registrados

La localidad de Suba suma con 729 casos registrados

La localidad de Kennedy con 607 casos registrados

La localidad de Rafael Uribe Uribe con 297 casos registrados

#BOGOTÁ. El pasado 23ABR sujetos ingresan a vivienda y se llevaron varias cosas de valor. Con lo que no contaban los delincuentes es que estaban siendo grabados por cam/vigilancia instalada por propietarios. Según información, el hecho ocurrió en b/LaAurora, sur de la ciudad. pic.twitter.com/nWekSJdltl — Colombia Oscura (@OscuraColombia) May 8, 2024

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.