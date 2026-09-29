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Las pistas tras la muerte de una mujer dentro de una vivienda en Suba

La víctima fue encontrada con una herida de arma cortopunzante en el cuello. Las autoridades indagan si un hombre cercano estaría relacionado con el crimen.

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Redacción Bogotá
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29 de septiembre de 2026 – 05:00 p. m.
La mujer fue encontrada sin vida dentro de una habitación en Suba; la Fiscalía deberá establecer quién la atacó y si el crimen estuvo motivado por razones de género.
La mujer fue encontrada sin vida dentro de una habitación en Suba; la Fiscalía deberá establecer quién la atacó y si el crimen estuvo motivado por razones de género.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una mujer fue encontrada muerta hacia las 9:30 p. m. del lunes 28 de septiembre dentro de una vivienda ubicada en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Una fuente de las autoridades confirmó a El Espectador que el cuerpo estaba en una habitación y presentaba una herida de arma cortopunzante en el cuello.

La hipótesis preliminar indica que la víctima habría sido atacada dentro del inmueble. Unidades de criminalística inspeccionaron el cuerpo y recolectaron elementos materiales probatorios para reconstruir lo ocurrido.

Investigan a un hombre cercano a la víctima

Un hombre conocido por la mujer podría estar relacionado con el homicidio. Los investigadores verifican la naturaleza de la relación entre ambos, así como sus movimientos antes y después del crimen. La información preliminar señala que el hombre tendría pareja e hijos y habría sostenido una relación sentimental con la víctima, versión que deberá ser corroborada por las autoridades.

Las autoridades no han informado sobre capturas, órdenes judiciales ni la identificación de un posible responsable.

No estaba reportada como desaparecida

En redes sociales circularon publicaciones que relacionaban el caso con la desaparición de una mujer. Sin embargo, las autoridades aclararon que la víctima no tenía un reporte vigente como desaparecida.

La investigación deberá determinar cuándo ocurrió el ataque, cómo ingresó el responsable a la vivienda y si existían antecedentes de amenazas o violencia.

La eventual clasificación del crimen como homicidio o feminicidio dependerá de las pruebas que recopile la Fiscalía y de establecer si estuvo relacionado con razones de género, violencia previa o conductas de dominación y control.

Violencias contra las mujeres siguen en alerta en Bogotá

El caso ocurre en medio de un panorama preocupante. Durante el primer semestre de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 210.556 atenciones, de las cuales el 64 % estuvo relacionado con situaciones de violencia.

En ese mismo periodo, el Sistema Articulado de Alertas Tempranas identificó y atendió a 1.934 mujeres en riesgo de feminicidio. Además, la Fiscalía tipificó 11 feminicidios en Bogotá, uno más que entre enero y junio de 2025.

Los casos se concentraron en Bosa y Ciudad Bolívar, con tres en cada localidad; Usaquén, con dos, y Chapinero, San Cristóbal y Usme, con uno respectivamente.

Las mujeres que requieran orientación pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital, 01 8000 112 137. Ante una emergencia o un peligro inmediato, deben llamar a la Línea 123.

Lea más: 33 % de Cundinamarca y Boyacá estarían en riesgo de desabastecimiento de agua: CAR

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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