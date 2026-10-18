¿Le gusta hacer cine? BOGOSHORTS abre convocatoria para crear cortos de 60 segundos

La iniciativa, que se realizará del 4 al 6 de diciembre durante la edición 24 del Bogotá Short Film Festival, invita a participantes de todo el país a producir un cortometraje de 60 segundos, grabado en un único plano secuencia, sin cortes de cámara.

¿Se imagina contar una historia completa en apenas un minuto? Ese es el desafío que propone IMAGINATÓN XVII, la Maratón Nacional de Realización Audiovisual de BOGOSHORTS, que abrió su convocatoria para quienes quieran poner a prueba su creatividad detrás de una cámara.

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La convocatoria está dirigida tanto a personas que apenas comienzan a explorar el mundo audiovisual como a estudiantes y profesionales del sector. Los participantes podrán competir por premios en efectivo y cámaras Sony, en una edición presentada por Sony Future Filmmaker Awards.

¿Quiénes pueden participar en IMAGINATÓN XVII?

La convocatoria está abierta a personas de cualquier edad y profesión que residan en Colombia, siempre que no estén vinculadas a las entidades organizadoras del festival.

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Los interesados deberán inscribirse en una de las dos categorías:

Aficionado: para quienes disfrutan hacer cortometrajes, sin necesidad de contar con formación o experiencia profesional.

para quienes disfrutan hacer cortometrajes, sin necesidad de contar con formación o experiencia profesional. Profesional: para estudiantes de carreras audiovisuales o afines y trabajadores del sector cinematográfico.

Cada participante podrá inscribir entre uno y cuatro filminutos, todos dentro de la misma categoría.

¿Cuáles son los premios?

La competencia reconocerá los tres mejores trabajos de cada categoría con los siguientes incentivos:

Categoría profesional

Primer puesto: cámara Sony ZV-E10M2 en kit con estuches y COP 3 millones.

Segundo puesto: COP 2,5 millones.

Tercer puesto: COP 1,5 millones.

Categoría aficionado

Primer puesto: cámara Sony ZV-E10M2 en kit con estuches y COP 1.250.000.

Segundo puesto: COP 1 millón.

Tercer puesto: COP 750.000.

Además, cinco filminutos recibirán un premio de $1 millón cada uno por destacarse como los mejores de la localidad bogotana donde fueron grabados. Este reconocimiento adicional aplica únicamente para residentes de Bogotá.

¿Cuánto cuesta inscribirse?



El costo de inscripción depende de la categoría y la cantidad de filminutos que se presenten. Para los aficionados, el valor es de COP 20.000 por un filminuto o de COP 15.000 por cada uno si inscriben entre dos y cuatro. En la categoría profesional, la inscripción cuesta COP 50.000 por un filminuto o COP 30.000 por cada uno al presentar entre dos y cuatro producciones. Los pagos podrán realizarse a través de Bancolombia, Davivienda o Daviplata.

¿Cómo participar en la maratón audiovisual?

Los interesados deberán ingresar a www.bogoshorts.com⁠, consultar el reglamento, realizar el pago correspondiente y diligenciar el formulario de inscripción con sus datos y el comprobante de la transacción.

Una vez el festival verifique el pago, proceso que puede tardar entre uno y dos días hábiles, el participante recibirá un correo de confirmación.

El 4 de diciembre se realizará el denominado claqueteo en el Teatro El Parque, entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m. Allí, los participantes deberán presentar su documento de identidad y grabar la claqueta que acompañará su producción.

La clave creativa de la competencia se revelará el 5 de diciembre a las 8:00 p. m. Quienes participen desde otras ciudades recibirán esta información por un canal virtual.

Cada video deberá incluir la claqueta al inicio y la clave revelada por la organización. Una vez terminado, el realizador tendrá que subirlo a YouTube en modalidad no listada y enviar el enlace mediante el formulario de entrega.

Fechas clave de la convocatoria

2 de diciembre: cierre de inscripciones y pagos, a las 11:59 p. m.

cierre de inscripciones y pagos, a las 11:59 p. m. 4 de diciembre: jornada de claqueteo en el Teatro El Parque.

jornada de claqueteo en el Teatro El Parque. 5 de diciembre: revelación de la clave a las 8:00 p. m.

revelación de la clave a las 8:00 p. m. 6 de diciembre: fecha límite para entregar los filminutos, hasta las 11:59 p. m.

La organización advirtió que únicamente aceptará los pagos efectuados dentro del plazo establecido, por lo que recomienda completar el proceso con anticipación para evitar inconvenientes técnicos.

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Con esta nueva edición, BOGOSHORTS busca impulsar la creación audiovisual y demostrar que, para contar una buena historia, a veces basta con una cámara, una idea y 60 segundos.

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