Legalizan captura de señalado delincuente que resultó herido en choque múltiple

Este sábado un juez de control de garantías legalizó la captura de José Ignacio Camargo Galvis, señalado de ser uno de los dos asaltantes que robó a un hombre el pasado 15 de enero en Engativá.

Camargo, con antecedentes judiciales por hurto y homicidio, le fueron encontrados en su poder los objetos robados, un arma de fuego y un cuchillo. Ese día fue capturado en flagrancia y trasladado a un centro asistencial tras el siniestro vial.

Cabe recordar que el sujeto, junto a su cómplice, quedaron grabados por cámaras de seguridad cuando amordazaron a un hombre que estaba en su vehículo para robarle una cadena, dos anillos, un reloj y un celular.

Pero según testigos, la víctima decidió perseguirlos en su camioneta, con el infortunio de que terminó chocándolos y generando que la motocicleta donde huían impactara contra un automóvil gris donde viajaban los esposos de 68 años, Clara Lucía León y Santiago Rodríguez, quienes murieron al instante.

Por este reprochable acto de justicia por mano propia, la víctima del robo y conductor del vehículo se encuentra vinculado al proceso penal. Según abogados expertos, las pruebas serán las que indiquen una imputación de cargos de la Fiscalía por homicidio doloso o culposo.

