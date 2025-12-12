Leonidas Narváez: el gerente que cimentó la confianza del Metro de Bogotá

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá Foto: El Espectador

Por casi 80 años el metro de Bogotá solo avanzó en las páginas de los diarios y sus rieles eran de papel. Desde 1940, cuando el alcalde Carlos Sanz de Santamaría puso el tema sobre la mesa, la ciudad empezó a escuchar de estudios, diseños, trazados, financiación y hasta alcanzó a ver renders y maquetas de cómo quedaría la obra. Pero era un sueño que terminaba en fracaso, sembrando escepticismo.

Pero 2025 marcó un antes y un después. Tras años de incertidumbre, por los retrasos y los embates nacionales por frenar la obra, la primera línea cogió forma. Con cada columna hincada, se fue recuperando la confianza. Hoy el viaducto avanza a buen ritmo y en el patio taller están parqueados los tres primeros trenes (de 30) esperando las pruebas técnicas antes de operar en 2028.

Detrás, esquivo a los medios y lejos de los rifirrafes políticos, está el ingeniero Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá quien, con más ejecución que palabras, logró sortear las dificultades, poner al día el cronograma y, por primera vez en la historia, mostrar avances significativos. “La línea uno va bien. Por la dinámica, podríamos decir que este diciembre llegaremos a 70% de avance. Eso nos pone en una situación que pareciera optimista, pero lo que nos queda es un reto”, dice Narváez, nacido en Palmira (Valle del Cauca), pero vecino de Bogotá desde 1983.

A este ingeniero civil, especialista en vías, lo nombró la exalcaldesa Claudia López. Su designación no fue política, explicaron, sino producto de un proceso meritocrático, con acompañamiento de una firma cazatalentos. Asumió la gerencia de la Empresa Metro de Bogotá el 28 de enero de 2021 en reemplazo de Andrés Escobar. Para esa fecha, todo el papeleo técnico, legal y financiero del proyecto ya estaba hecho… A él lo nombraron para ejecutar.

Su experiencia previa como secretario de Obras de Cundinamarca, vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y director del Instituto Nacional de Vías (Invias) eran sus principales cartas de presentación. Con López como alcaldesa se dio luz verde a la construcción y mientras el consorcio chino Metro Línea 1 se acoplaba, él sorteó los ataques más duros contra la primera línea: el debate alrededor del metro elevado o subterráneo; la volatilidad del dólar, y los constantes retrasos en la programación de la obra, pero siguió adelante.

Con el arribo de Carlos Fernando Galán al Palacio Liévano y su política de “construir sobre lo construido”, lo ratificaron en el cargo en 2024, pero fue en 2025 que empezó a recoger frutos. Hoy brotan los resultados en forma de columnas. De la mano de Ana, Bella, Camila, Denis, Emilia, Fabiola, Gloria y Helena, como se llaman las ocho vigas lanzadoras que van conectando bases y capiteles, logró que la obra llegara al 50% de avance en marzo pasado. Hoy se habla de casi nueve kilómetros (de 24) de viaducto terminado; de tener adelantados los cimientos de las primeras estaciones, y de tres trenes guardados en las cocheras, casi listos para llevar a los primeros pasajeros.

La obra está ad-portas de llegar al 70% y se puede decir con certeza que la primera Línea del Metro de Bogotá no tiene reversa. En enero comienza una verdadera contrarreloj: serán 22 meses para integrar los trenes con el sistema férreo y la obra civil, para que el 14 de marzo de 2028 todo esté listo para la operación comercial.

“Ese día esperamos que los pasajeros puedan, de manera fácil, amigable, eficiente y puntual, entrar a la estación, llegar a la plataforma de abordaje y viajar, viviendo una experiencia transformadora. Lo que más anima es pensar que una persona que vive en Bosa podrá llegar en 27 minutos a Chapinero, cuando hoy tarda hora y media. Ganarse dos horas al día es nuestro mayor compromiso”.

Hoy Narváez, sin saber si en dos años lo ratificarán el próximo alcalde, sigue trabajando y ya tiene la mira puesta en la segunda línea, subterránea, hacia Suba y Engativá, con dos desafíos claros: lograr su cierre financiero y avanzar en la licitación, sin descuidar la primera línea.

La experiencia adquirida en este tiempo la resume así: “He vivido muchos momentos en los que he pensado que el proyecto tiene complicaciones, y seguro faltarán otros momentos así, pero es cuando toca sacar la mayor experiencia de todo el equipo para tomar decisiones y resolver. Afortunadamente tengo un gran equipo de trabajo, con pasión, dedicación. Con el consorcio, la interventoría y el liderazgo del alcalde tenemos el convencimiento de que estamos haciendo todo en beneficio de la comunidad”.

Se muestra emocionado por lo que ha hecho, pero cauto. “Pienso que hemos roto un paradigma en la ejecución de megaproyectos en Bogotá, la región y Colombia, que requieren una estructuración de planes de largo plazo”. Sin embargo, sabe que falta mucho por hacer. “Hay que terminar... esto no es el fin”. Su capacidad de trabajo está más que probada y por eso hoy es uno de los personajes del año 2025 en Bogotá.

