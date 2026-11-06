Les prometían trabajo y luego las secuestraban: así cayó banda que operaba en Bogotá

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Autoridades investigan una nueva modalidad de secuestro extorsivo tras un grave caso ocurrido en Bogotá. Mujeres fueron secuestradas por un día en los Cerros Orientales tras ser engañadas con falsas ofertas de trabajo. Los capturados tenian armas y celulares con los que extorsionaron a los familiares de las víctimas.

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Según informó la Policía Metropolitana, dos mujeres habían sido engañadas mediante una falsa oferta laboral como damas de compañía para asistir a una supuesta fiesta la capital. Así fueron contactadas y programaron el viaje a la capital. Al llegar, fueron recogidas por tres sujetos en el aeropuerto internacional El Dorado.

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No obstante, una vez en la capital, los sujetos las trasladaron en un taxi hacia una zona boscosa en el Cerro de Guadalupe, donde comenzó una pesadilla. Allí permanecieron retenidas y siendo amenazadas por aproximadamente 24 horas. Durante esas horas, los delincuentes contactaron a sus familiares por medio de video llamadas y mensajes amenazantes en los que les exigían COP 35 millones para liberarlas.

¡Las engañaron con falsas ofertas de empleo, fueron secuestradas y el GAULA las rescató.



En la #OperaciónKratos, capturamos a 3 integrantes de ‘Los del Cerro’, señalados de secuestrar a dos mujeres que llegaron desde Medellín, exigían $35 millones a sus familias por su libertad. pic.twitter.com/aAmtStE8vw — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 6, 2026

En medio de la tensión, las autoridades fueron avisadas de las situación. La Policía localizó el vehículo en el que se encontraban las mujeres y sorprendieron en flagrancia a los responsables. Durante la inspección, las autoridades hallaron armas de fuego con municiones y celulares con evidencia de las extorsiones.

La investigación preliminar arrojó que los capturados integrarían una estructura delincuencial dedicada a secuestros extorsivos y hechos similares a los cometidos contra las mujeres rescatadas.

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