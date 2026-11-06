Las autoridades indicaron que se trató de una riña entre las personas privadas de la libertad, que…

Al menos un muerto y varios heridos dejó una riña e intento de motín registrado en horas de la madrugada en la Unidad de Reacción Inmediata de la URI de Puente Aranda en Bogotá. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que, al momento, re registra una persona fallecida, mientras que otras nueve permanecen heridas, uno de ellos de gravedad.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Intento de motín en la URI de Puente Aranda deja un saldo de un muerto y nueve heridos

Las autoridades indicaron que se trató de una riña entre las personas privadas de la libertad, que escaló a un intento de motín. Con armas blancas y otros elementos, los detenidos propiciaron una confrontación en la que al menos diez reclusos resultaron heridos. Uno murió y otro está en cuidados intensivos, confirmaron.

Publicidad

Para atender la situación, la Policía tuvo que activar un operativo de intervención que se extendió durante varias horas. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde siguen en observación.

Sobre el recluso que murió, las autoridades confirmaron a este diario que se trató de un indiciado por homicidio y se encontraba a la espera del avance en su judicialización. Mientras sigue la atención a este nuevo episodio en la URI de Puente Aranda, se espera que la Policía Metropolitana emita un pronunciamiento oficial sobre esta grave situación.

Siga leyendo: Así se distribuye la contaminación acústica en Bogotá: 27 zonas identificadas

Hacinamiento en Bogotá

Muchos de los centros de detención transitoria, diseñados para estadías de máximo 36 horas, se han convertido en lugares de permanencia extendida, generando sobreocupación; deterioro del sistema carcelario, y en la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. Hace un año la capital reportaba una situación crítica de hacinamiento en las estaciones de Policía: con una capacidad máxima para 1.227 capturados, la ciudad albergaba más de 3.280 en sus centros de detención. Algunos casos extremos como personas que acumulaban hasta cuatro años en estaciones transitorias, llevaron al Distrito a intervenir en el sistema. Aunque entonces la Personería de Bogotá alertaba de sobreocupación en las estaciones del 167 %, hoy se mantiene el hacinamiento sobre el 45 %.

Mientras algunas estaciones ya no presentan sobreocupación como Chapinero, Antonio Nariño y la del Terminal de Transporte, otras localidades aún registran presión sobre el sistema, aunque en niveles más bajos frente a meses anteriores. Es el caso de Santa Fe, con 17 %; Kennedy, con 30 %; Engativá, con 28 %; Los Mártires, con 8 %; y Puente Aranda (SIJIN, piso 2), con 9,7 %

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.