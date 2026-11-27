El anuncio llega cuando el proyecto aún no tiene un trazado definitivo, estaciones definidas, predios por adquirir ni una fecha de inicio de construcción. Por…

Aunque todavía está lejos de convertirse en una obra y la ciudad todavía no termina la primera. La Línea 4 del Metro de Bogotá sumó un nuevo respaldo financiero en su planificación. El banco alemán de desarrollo KfW aportaría unos 800.000 euros, lo equivalente a aproximadamente COP 3.200 millones, para evaluar la viabilidad técnica y financiera del corredor, según informó Portafolio.

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El anuncio llega cuando el proyecto aún no tiene un trazado definitivo, estaciones definidas, predios por adquirir ni una fecha de inicio de construcción. Por ahora, el Distrito y la Nación preparan los estudios que permitirán decidir cómo sería la futura línea y bajo qué condiciones podría contratarse.

¿Para qué servirían los recursos de KfW?

El aporte de KfW estaría dirigido a la evaluación técnica y financiera de la iniciativa. En otras palabras, no financiaría la construcción de viaductos, estaciones o compra de trenes, sino una etapa de análisis necesaria antes de estructurar una licitación de obra.

Ese trabajo debe establecer, entre otros aspectos, qué corredor resulta más conveniente, cuántos pasajeros podría mover, cuánto costaría construirlo y operarlo, qué impactos prediales, sociales y ambientales tendría, y de dónde saldrían los recursos para su ejecución.

Por eso, aunque el anuncio representa un avance para la Línea 4 del Metro de Bogotá, no equivale todavía a que el proyecto tenga asegurada su financiación completa.

La Nación ya comprometió COP 34.000 millones para los estudios

El apoyo alemán se conoce pocos días después de que el Gobierno Nacional confirmara un aporte estimado de $34.000 millones, a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES), para cofinanciar el 50 % de los estudios de la Línea 4.

La Alcaldía informó que busca dejar contratada la prefactibilidad antes de terminar 2026, con acompañamiento de la Financiera de Desarrollo Nacional. Además, el alcalde Carlos Fernando Galán indicó que la meta es completar en 2027 una bolsa de $78.000 millones, con aportes de la Nación y del Distrito, para avanzar hacia la fase de factibilidad.

Los recursos anunciados por KfW y los del FONDES corresponden a apoyos distintos. Mientras el banco alemán se vincularía a la evaluación de viabilidad, la bolsa pública está orientada a sacar adelante los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Ninguno de los dos montos corresponde, por ahora, al costo de construir la línea.

El recorrido que se estudia para la Línea 4 del Metro

La alternativa preliminar planteada por el Distrito conectaría con la primera línea en la calle 100 con Autopista Norte y continuaría por ese corredor hacia las calles 235 o 245. La idea es atender viajes de Suba y Usaquén, así como parte de los desplazamientos que ingresan desde Chía, Cajicá, Zipaquirá y Sopó.

Sin embargo, esa descripción no constituye un trazado aprobado. La ruta, la longitud, el número de estaciones, el modo de integración con la primera línea y las intervenciones urbanas asociadas deberán definirse durante los estudios.

El Gobierno ha calculado que los estudios de prefactibilidad y factibilidad requerirían cerca de US$15,14 millones. Esa etapa será la que determine si el corredor avanza a estructuración, consigue una fuente de financiación para la obra y llega a una futura licitación.

¿Qué falta antes de que comiencen las obras?

El camino de la Línea 4 del Metro de Bogotá todavía tiene varias etapas. Primero deberá contratarse y completarse la prefactibilidad; después, la factibilidad tendrá que precisar el diseño, costos, demanda, riesgos, predios y fuentes de pago. Solo con esos elementos podrá discutirse una cofinanciación para la construcción y abrirse un proceso de contratación.

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Mientras la Línea 1 está en obras y la Línea 2 avanza en su proceso de licitación, la Línea 4 permanece en fase de estructuración. El aporte de KfW refuerza esa etapa inicial, pero no modifica de inmediato la movilidad ni confirma una fecha para que los trenes entren en operación.

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