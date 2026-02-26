Incendio en el norte de Bogotá movilizó unidades de emergencia

De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la emergencia ocurre en la calle 112 con carrera 6 B, donde un árbol ubicado dentro de una vivienda se prende en llamas. Foto: Archivo particular

Un incendio se registró en la tarde de este miércoles 25 de febrero en el barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la emergencia ocurrió en la calle 112 con carrera 6 B, donde un árbol ubicado dentro de una vivienda se prende en llamas.

Unidades de las estaciones Chapinero y Caobos Salazar atendieron la situación y lograron controlar el fuego. Según el reporte preliminar, no se registraron personas lesionadas.

Los equipos de emergencia aseguraron el área para evitar riesgos y adelantan la verificación del lugar.

