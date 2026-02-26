Publicidad

Home

Bogotá

Incendio en el norte de Bogotá movilizó unidades de emergencia

La emergencia no deja personas lesionadas, según el reporte preliminar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
26 de febrero de 2026 - 01:54 a. m.
De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la emergencia ocurre en la calle 112 con carrera 6 B, donde un árbol ubicado dentro de una vivienda se prende en llamas.
De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la emergencia ocurre en la calle 112 con carrera 6 B, donde un árbol ubicado dentro de una vivienda se prende en llamas.
Foto: Archivo particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un incendio se registró en la tarde de este miércoles 25 de febrero en el barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la emergencia ocurrió en la calle 112 con carrera 6 B, donde un árbol ubicado dentro de una vivienda se prende en llamas.

Unidades de las estaciones Chapinero y Caobos Salazar atendieron la situación y lograron controlar el fuego. Según el reporte preliminar, no se registraron personas lesionadas.

Los equipos de emergencia aseguraron el área para evitar riesgos y adelantan la verificación del lugar.

Lea más: Vecinos frustran intento de hurto de vehículo en Engativá. Ladrón recibió una golpiza

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Incendio

Incendio en norte de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.