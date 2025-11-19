Usme será sede este jueves de feria de financiamiento para productores rurales. Conozca más

a Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizará a cabo una feria de inclusión financiera para todos los productores rurales, que buscan mejores oportunidades de financiación. Este espacio será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el parque principal de la localidad de Usme, mañana jueves, 20 de noviembre, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizará a cabo una feria de inclusión financiera para todos los productores rurales, que buscan mejores oportunidades de financiación. Este espacio será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lea más: Recortarían presupuesto para la seguridad en Bogotá, alertan desde el Concejo

¿Qué habrá en la feria?

Quienes asistan podrán conocer el programa Sembrar Paga, que impulsa la productividad rural con financiamiento, fortalecimiento comercial y acompañamiento técnico. De igual manera, podrán acceder a beneficios con el convenio con Finagro como líneas de crédito formal con tasas preferenciales; aseguramientos agropecuarios, y opciones de financiamiento para pequeños y medianos productores.

Con estas alternativas buscan facilitar inversiones en insumos, infraestructura productiva, tecnificación y proyectos de expansión. De igual manera, tendrán un componente pedagógico donde los participantes recibirán orientación sobre manejo financiero básico, proyección de costos y toma de decisiones sostenibles.

Más noticias: Empleo para mujeres: abren convocatoria con 2.000 puestos en Bogotá ¿Cómo postularse?

“Con esta feria queremos que las y los productores de Usme accedan a soluciones financieras reales, conozcan cómo funciona nuestro convenio con Finagro y aprendan a usar el crédito de manera responsable”, señaló Morelca Giraldo, subdirectora de Economía Rural de la Secretaría de Desarrollo Económico.

A la par, quienes asistan, encontrarán los Mercados Campesinos Bogotanos para comprar productos frescos, transformados y de origen local directamente a los agricultores de la región. Estos espacios generan ingresos inmediatos para las familias rurales participantes.

Le puede interesar: Rumbo a juicio: lo que viene en el proceso por el homicidio de Jaime Moreno

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.