Recortarían presupuesto para la seguridad en Bogotá, alertan desde el Concejo

Seguridad en Bogotá. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras la ciudad exige más inversiones en seguridad, el plan de la administración es recortar su presupuesto. Al menos, así lo denuncia el concejal Julián Sastoque (Alianza Verde), quien advirtió que el presupuesto 2026, que está en discusión en el cabildo, se evidencia una disminución en los recursos que se destinarán a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Lea más: Empleo para mujeres: abren convocatoria con 2.000 puestos en Bogotá ¿Cómo postularse?

Según el cabildante, el recorte es de COP $20.770 millones corresponde al proyecto que incluye: el fortalecimiento al sistema de videovigilancia y el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo – C4. “Esta reducción, que equivale a un 17% menos con respecto al 2025, debilita a todas luces la capacidad de anticipación, coordinación y respuesta en materia de seguridad y atención de emergencias en Bogotá”, indicó Sastoque.

Comunicado 📢 Recorte de más de $20.000 millones de pesos a las cámaras de video vigilancia y al C4, en el presupuesto de Bogotá para 2026

H.C. Julián Sastoque 🗞️📰🗞️@ElJuliSastoque #TuCiudadTuConcejo



Más información 👉 https://t.co/QtWSVrnhmL pic.twitter.com/EZ8YCdRDgP — Concejo de Bogotá (@ConcejoDeBogota) November 19, 2025

Además, la reducción impactaría a varias de las metas propuestas previamente, como lo son:

Incrementar en un 50 % la cobertura de videovigilancia.

Renovar el modelo de comando y control.

Realizar el 100 % del mantenimiento de los componentes tecnológicos existentes.

Construir y dotar un nuevo equipamiento para el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo.

Más noticias: Hallan cuerpo de joven desaparecida tras creciente súbita en Silvania

“Un despropósito esta reducción, cuando en nuestra capital se registran datos que nos indican que, a diario, se han presentado un promedio de 358 hurtos este año. Además, en los más de 30 Frentes de Seguridad que hemos gestionado, una de las mayores demandas de los ciudadanos son las cámaras de seguridad y su conexión con el C4”, añadió el concejal.

De igual manera, denunció que uno de los proyectos afectados sería la segunda fase, que corresponde a estudios, diseños y construcción, de la Cárcel Distrital II. Según señaló el concejal, este sufriría una reducción presupuestal de COP $27.915 millones.

Este diario contactó a la secretaría para consultar sobre la denuncia, pero no se obtuvo respuesta.

Le puede interesar: Crecientes dejan víctimas y desaparecidos en Cundinamarca: así están las alertas invernales

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.