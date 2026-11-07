En este sentido, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático…

El 5 de octubre, Bogotá pasó de una mañana cercana a los 24 °C a lluvias intensas y granizadas en sectores de Engativá, Kennedy y Suba. La escena, que para muchos parece contradecir la presencia de El Niño, resume lo que ocurrió durante octubre: días calurosos que terminaron con aguaceros, actividad eléctrica y cambios bruscos de temperatura. Y aunque parezca un atisbo de la típica bipolaridad climática de la capital, las autoridades hallaron una explicación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Lluvias en Bogotá durante El Niño: por qué octubre dejó granizadas y sol

En este sentido, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) explicó que las lluvias en Bogotá durante El Niño seguirán siendo posibles. El fenómeno puede reducir la precipitación acumulada frente a los promedios históricos, pero no elimina la segunda temporada de lluvias ni impide episodios puntuales de tormentas fuertes.

Publicidad

¿Por qué puede llover y granizar durante El Niño?

El calor que se acumula durante la mañana favorece la evaporación. Cuando coincide con vapor de agua e ingreso de aire húmedo desde otras regiones, puede formar nubes de gran desarrollo vertical y provocar lluvias fuertes durante la tarde.

A esto se suman las particularidades de Bogotá. Los cerros orientales, los vientos, la vegetación y la diferencia de alturas hacen que el tiempo cambie entre localidades; por eso, mientras en una zona puede haber lluvia intensa, en otra puede continuar el sol.

El Ideam recuerda que octubre y noviembre corresponden a la segunda temporada de más lluvias del año en las regiones Andina y Caribe. La influencia de El Niño puede llevar a acumulados inferiores a lo habitual, aunque no evita tormentas eléctricas, vendavales o granizadas en jornadas específicas.

Octubre dejó 258 descargas eléctricas en Bogotá en una tarde

La tormenta del 5 de octubre dejó una muestra de esa variabilidad. El sensor satelital GOES-19 registró 258 descargas eléctricas dentro del Distrito entre el mediodía y las 6:00 p. m.

De ese total, 221 se localizaron en la zona urbana y en los cerros de Bogotá, mientras 37 ocurrieron en la zona rural del sur, principalmente en Usme y Sumapaz. La mayor concentración se produjo entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde, franja en la que fueron detectados 166 rayos.

El Idiger señaló que octubre dejó mañanas calurosas y tardes con lluvias fuertes, un comportamiento que puede repetirse mientras coincidan las condiciones locales de humedad, temperatura y circulación de aire.

El Niño fue declarado oficialmente en octubre

El Ideam declaró oficialmente el fenómeno de El Niño el 8 de octubre, después de registrar cinco trimestres móviles consecutivos con condiciones asociadas al calentamiento anómalo del Pacífico tropical.

La entidad estima un 83 % de probabilidad de que el fenómeno mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027. El escenario aumenta la preocupación por incendios forestales, reducción de caudales y presión sobre el abastecimiento de agua y energía, pero no convierte a Bogotá en una ciudad sin lluvias.

La diferencia está entre los eventos de un día y el balance de toda una temporada. Puede caer una lluvia intensa en una tarde y, aun así, el acumulado mensual terminar por debajo de los valores históricos.

Recomendaciones ante lluvias y granizadas en Bogotá

Durante una tormenta eléctrica o granizada, las autoridades recomiendan buscar refugio en un lugar seguro y no permanecer bajo árboles, torres metálicas, carpas o estructuras que puedan desprenderse.

Si está conduciendo, reduzca la velocidad, evite frenadas bruscas y no atraviese zonas inundadas. Después de una granizada, conviene retirar el exceso de hielo de cubiertas, canales y bajantes, además de revisar que los drenajes no estén obstruidos.

Las emergencias pueden reportarse a la Línea 123. Para revisar en tiempo real las condiciones de lluvia por localidades, la ciudadanía puede consultar el Sistema de Alerta de Bogotá.

Publicidad

Le puede interesar: Primera fotografía de Bogotá se subastará en París hasta por 80.000 euros.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.