Lluvias en Bogotá durante El Niño: por qué octubre dejó granizadas y sol

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El 5 de octubre, Bogotá pasó de una mañana cercana a los 24 °C a lluvias intensas y granizadas en sectores de Engativá, Kennedy y Suba. La escena, que para muchos parece contradecir la presencia de El Niño, resume lo que ocurrió durante octubre: días calurosos que terminaron con aguaceros, actividad eléctrica y cambios bruscos de temperatura. Y aunque parezca un atisbo de la típica bipolaridad climática de la capital, las autoridades hallaron una explicación.
En este sentido, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) explicó que las lluvias en Bogotá durante El Niño seguirán siendo posibles. El fenómeno puede reducir la precipitación acumulada frente a los promedios históricos, pero no elimina la segunda temporada de lluvias ni impide episodios puntuales de tormentas fuertes.
¿Por qué puede llover y granizar durante El Niño?
El calor que se acumula durante la mañana favorece la evaporación. Cuando coincide con vapor de agua e ingreso de aire húmedo desde otras regiones, puede formar nubes de gran desarrollo vertical y provocar lluvias fuertes durante la tarde.
A esto se suman las particularidades de Bogotá. Los cerros orientales, los vientos, la vegetación y la diferencia de alturas hacen que el tiempo cambie entre localidades; por eso, mientras en una zona puede haber lluvia intensa, en otra puede continuar el sol.
El Ideam recuerda que octubre y noviembre corresponden a la segunda temporada de más lluvias del año en las regiones Andina y Caribe. La influencia de El Niño puede llevar a acumulados inferiores a lo habitual, aunque no evita tormentas eléctricas, vendavales o granizadas en jornadas específicas.
Octubre dejó 258 descargas eléctricas en Bogotá en una tarde
La tormenta del 5 de octubre dejó una muestra de esa variabilidad. El sensor satelital GOES-19 registró 258 descargas eléctricas dentro del Distrito entre el mediodía y las 6:00 p. m.
De ese total, 221 se localizaron en la zona urbana y en los cerros de Bogotá, mientras 37 ocurrieron en la zona rural del sur, principalmente en Usme y Sumapaz. La mayor concentración se produjo entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde, franja en la que fueron detectados 166 rayos.
El Idiger señaló que octubre dejó mañanas calurosas y tardes con lluvias fuertes, un comportamiento que puede repetirse mientras coincidan las condiciones locales de humedad, temperatura y circulación de aire.
El Niño fue declarado oficialmente en octubre
El Ideam declaró oficialmente el fenómeno de El Niño el 8 de octubre, después de registrar cinco trimestres móviles consecutivos con condiciones asociadas al calentamiento anómalo del Pacífico tropical.
La entidad estima un 83 % de probabilidad de que el fenómeno mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027. El escenario aumenta la preocupación por incendios forestales, reducción de caudales y presión sobre el abastecimiento de agua y energía, pero no convierte a Bogotá en una ciudad sin lluvias.
La diferencia está entre los eventos de un día y el balance de toda una temporada. Puede caer una lluvia intensa en una tarde y, aun así, el acumulado mensual terminar por debajo de los valores históricos.
Recomendaciones ante lluvias y granizadas en Bogotá
Durante una tormenta eléctrica o granizada, las autoridades recomiendan buscar refugio en un lugar seguro y no permanecer bajo árboles, torres metálicas, carpas o estructuras que puedan desprenderse.
Si está conduciendo, reduzca la velocidad, evite frenadas bruscas y no atraviese zonas inundadas. Después de una granizada, conviene retirar el exceso de hielo de cubiertas, canales y bajantes, además de revisar que los drenajes no estén obstruidos.
Las emergencias pueden reportarse a la Línea 123. Para revisar en tiempo real las condiciones de lluvia por localidades, la ciudadanía puede consultar el Sistema de Alerta de Bogotá.
Le puede interesar: Primera fotografía de Bogotá se subastará en París hasta por 80.000 euros.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.