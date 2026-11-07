Primera fotografía de Bogotá se subastará en París hasta por 80.000 euros

La pieza, titulada Rue de l’Observatoire à Bogotá, es considerada la primera fotografía de Bogotá que se conserva y una de las imágenes más tempranas de Colombia. Christie’s la incluyó…

Una placa metálica de apenas 19,5 por 14,5 centímetros conserva una Bogotá casi vacía, con los cerros orientales al fondo y una calle que entonces se llamaba del Observatorio. La imagen fue tomada en 1842 por el diplomático francés Jean-Baptiste Louis Gros y saldrá a subasta el próximo 14 de noviembre en París, con un precio estimado entre 60.000 y 80.000 euros.

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La pieza, titulada Rue de l’Observatoire à Bogotá, es considerada la primera fotografía de Bogotá que se conserva y una de las imágenes más tempranas de Colombia. Christie’s la incluyó en una venta de 363 fotografías de los siglos XIX y XX provenientes, entre otras, de la colección del periodista y antiguo director de Paris Match, Roger Thérond.

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Aunque la estimación máxima equivale a cerca de US$89.000, ese valor no representa un precio de venta: será la puja del 14 de noviembre la que determinará cuánto pagará el comprador.

La Bogotá de 1842 quedó registrada en 47 segundos

La primera fotografía de Bogotá no fue tomada con película ni impresa sobre papel. Es un daguerrotipo de placa completa, una técnica que fijaba la imagen sobre una superficie metálica pulida mediante vapores químicos.

En el reverso de la pieza, Gros dejó anotados detalles que hoy permiten reconstruir el momento de la toma: la calle del Observatorio, la entonces Nueva Granada, las 11:00 de la mañana, el uso de cloro-bromuro de yodo y una exposición de 47 segundos.

Ese tiempo explica el vacío de la escena. Mientras la cámara permanecía abierta, las personas que caminaban por la vía podían desaparecer de la imagen por su movimiento. En cambio, las fachadas, el camino y la cordillera permanecieron inscritos en la placa.

Élodie Morel-Bazin, especialista de Christie’s responsable de la puja, dijo a EFE que se trata de una pieza “completamente extraordinaria” por su calidad. Además, señaló que fotografiar una calle en exteriores era una decisión arriesgada para una técnica que todavía tenía pocos años de existencia.

¿Quién tomó la imagen?

Jean-Baptiste Louis Gros nació en Francia en 1793. Fue pintor, dibujante, fotógrafo y diplomático; llegó a la Nueva Granada como encargado de negocios francés a finales de la década de 1830.

Gros comenzó a ensayar el daguerrotipo poco después de que Francia divulgara públicamente el invento en 1839. La noticia sobre esa técnica apareció en Bogotá en el periódico El Observador el 22 de septiembre de ese año, según la documentación que acompaña el lote de Christie’s.

La Red Cultural del Banco de la República ubica en 1842 dos de sus daguerrotipos más importantes en el país: Calle del Observatorio, de Bogotá, y una vista de la Catedral. Su trabajo fue clave para la llegada temprana de la fotografía a Colombia.

Una pieza temprana de la fotografía urbana

La casa de subastas destaca que la obra no solo es una de las primeras fotografías conocidas de Colombia. También la considera uno de los primeros daguerrotipos urbanos realizados fuera de Europa y Estados Unidos.

La relevancia está en el tema escogido. En los primeros años de la fotografía, los retratos estáticos eran más frecuentes porque facilitaban las largas exposiciones. Gros, en cambio, decidió apuntar su cámara hacia una calle de Bogotá y hacia las montañas que cerraban el horizonte de la ciudad.

El Museo Nacional también reconoce La Calle del Observatorio como la primera impresión en daguerrotipo conservada en Colombia. Años después, en 1848, el estadounidense John Armstrong Bennet abrió en Bogotá la Galería del Daguerrotipo, uno de los primeros establecimientos dedicados a esta técnica en el país.

¿Cuándo será la subasta de la fotografía de Bogotá?

Christie’s programó la venta de la colección en tres jornadas: 13, 14 y 17 de noviembre en París. El daguerrotipo de Bogotá será ofrecido el 14 de noviembre.

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La placa perteneció antes a las colecciones parisinas de André Duchesne y Roger Thérond. También fue exhibida en el Museo de Artes Decorativas de París entre 1965 y 1966, así como en la Casa Europea de la Fotografía entre 1999 y 2000.

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