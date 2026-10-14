Lluvias en Cundinamarca dejan 16 emergencias en los primeros 13 días de octubre

El balance preliminar de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del…

Las lluvias registradas entre el 1 y el 13 de octubre dejaron 16 emergencias en Cundinamarca, entre inundaciones, vendavales, deslizamientos y crecientes súbitas. Aunque el departamento atraviesa el fenómeno de El Niño, la temporada de lluvias, que pasa en paralelo, ha generado las precipitaciones recientes en varios municipios, algunas de ellas durante el puente festivo.

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El balance preliminar de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca reporta nueve inundaciones, tres vendavales, dos deslizamientos, una creciente súbita y una avenida torrencial. Los eventos se registraron en municipios como Medina, Madrid, Fusagasugá, Subachoque, El Rosal, Tocaima, Cajicá y Gachancipá.

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William Rozo, director de la entidad, explicó que el fenómeno de El Niño reduce las precipitaciones en el departamento, pero no descarta episodios de lluvias intensas capaces de provocar emergencias.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó el fenómeno el 8 de octubre y advirtió que coincide con la segunda temporada de lluvias del año. Aunque se esperan acumulados inferiores a los promedios habituales en buena parte del país, octubre y noviembre suelen registrar mayores probabilidades de precipitación en las regiones Andina y Caribe.

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Así las cosas, la presencia de El Niño no elimina el riesgo de inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa o vendavales.

Las afectaciones durante el puente festivo

En la vereda Barital, en Medina, el represamiento de una quebrada provocó una avenida torrencial que afectó una vivienda y sus enseres. El Cuerpo de Bomberos apoyó el traslado al casco urbano de una familia de tres personas, entre ellas una con discapacidad. La familia fue recibida por su red de apoyo familiar.

En la vereda Chiapas, también en Medina, un deslizamiento afectó la movilidad y dejó a cinco familias en condición de riesgo o con posibles afectaciones, según el reporte preliminar. El 12 de octubre, maquinaria amarilla intervino la vía para atender la situación.

En Madrid, las inundaciones en diferentes sectores requirieron la intervención de la Alcaldía, los Bomberos y la Defensa Civil. Sin embargo, al cierre del balance, todavía estaba pendiente la consolidación del número de familias damnificadas y la evaluación de los daños.

En Venecia, las lluvias ocasionaron caída de material sobre las vías. Los pasos hacia los municipios San Antonio, Pandi y Cabrera fueron habilitados, mientras las autoridades mantuvieron vigilancia preventiva sobre la quebrada La Chorrera por el aumento de su caudal.

Habilitan paso controlado en la vía Sibaté–Fusagasugá tras deslizamiento

Las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que obligó a cerrar la vía Sibaté–Fusagasugá, en Cundinamarca. La emergencia ocurrió el martes 13 de octubre, a unos 400 metros del peaje San Miguel, en jurisdicción de Sibaté.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el derrumbe no dejó personas lesionadas ni vehículos atrapados. Los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá acudieron al lugar para atender la emergencia y evaluar las condiciones del terreno.

Las autoridades habilitaron el paso controlado por el corredor vial mientras continúan los trabajos de remoción del material que cayó sobre la carretera. Rey pidió a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones del personal que permanece en la zona.

Hemos habilitado el paso controlado en la vía Sibaté–Fusagasugá, mientras continúan los trabajos de remoción del material para recuperar la movilidad en este corredor. Les pedimos transitar con precaución y atender las indicaciones del personal en la zona. pic.twitter.com/PCo3gD5dpd — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 14, 2026

Qué recomiendan las autoridades

Ante las emergencias, la Unidad de Gestión del Riesgo insistió en el pedido urgente a los municipios para que identifiquen puntos críticos, revisen sus capacidades de respuesta y mantengan comunicación permanente con las comunidades mientras avanza la evaluación de daños y necesidades.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también recomendó evitar las riberas de ríos y quebradas durante y después de lluvias intensas, mantener despejados los desagües y reportar cambios repentinos en las fuentes hídricas.

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La evaluación de las afectaciones continúa, por lo que las cifras de familias damnificadas y daños podrían actualizarse a medida que las autoridades consoliden la información.

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