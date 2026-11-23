Las imágenes circularon en redes sociales y fueron reportadas por varios medios. Aunque en las imágenes se aprecia material de la obra arrastrado por la corriente, hasta ahora no…

El aguacero que cayó este lunes sobre el centro de Bogotá convirtió por minutos la avenida Caracas, a la altura de la calle 37, en una corriente de agua, trancón y caos. Videos grabados en el sector por transeúntes muestran tuberías, cajas, conos, sillas y un sanitario portátil arrastrados por el flujo que se formó junto a un frente de obra de la Línea 1 del Metro.

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Lluvias en la avenida Caracas generaron caos y arrastraron materiales de las obras del Metro

Las imágenes circularon en redes sociales y fueron reportadas por varios medios. Aunque en las imágenes se aprecia material de la obra arrastrado por la corriente, hasta ahora no hay un reporte oficial de daños estructurales en la obra, suspensión de actividades ni cierres adicionales en la avenida Caracas. En cuanto a la movilidad, Transmilenió reportó afectaciones importantes en el flujo del sistema en ese sector que se fueron normalizando al finalizar la tarde.

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El aguacero afectó un tramo intervenido por las obras del Metro

El punto de la emergencia está ubicado en la avenida Caracas con calle 37, donde se adelantan actividades de traslado de redes y urbanismo asociadas a la Línea 1 del Metro. Ese tramo, entre las calles 34 y 37, hace parte de los frentes de intervención sobre los andenes del corredor.

En los videos se aprecia que la fuerza del agua desplazó materiales y mobiliario temporal dispuesto en la zona de obra. Sin embargo, las grabaciones no permiten establecer por sí solas el impacto sobre la infraestructura del Metro ni determinar si algún elemento del frente constructivo sufrió daños.

La Empresa Metro de Bogotá, la Secretaría de Movilidad y el IDIGER no habían divulgado, al cierre de esta nota, un balance específico sobre esa afectación. Por ello, no es posible afirmar que el aguacero haya comprometido el viaducto, los trabajos en curso o el cronograma de la obra.

#Internacionales | 🇨🇴🔴 Tras las fuertes lluvias registradas durante este lunes, 23 de noviembre, se registraron inundaciones en varios sectores de Bogotá, #Colombia.



Video: Cortesía. pic.twitter.com/5ggYypD1qX — #ÚltimaHora (@ultimahsv) November 23, 2026

La Caracas mantiene varios frentes de trabajo

La avenida Caracas concentra actualmente obras de la Línea 1 del Metro en distintos puntos. Por ejemplo, la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre nocturno de la calle 47 con avenida Caracas desde el 25 de noviembre y por tres semanas, para actividades de izaje de vigas U.

Ese cierre programado funcionará entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. La medida responde al cronograma de construcción y no ha sido relacionada por las autoridades con las lluvias registradas este lunes.

Mientras tanto, quienes transiten por los sectores intervenidos deben atender la señalización de obra y las indicaciones de los auxiliares de tránsito, especialmente cuando se presenten precipitaciones que puedan generar empozamientos o corrientes de agua sobre las vías y los andenes.

¿Por qué llueve tan fuerte en Bogotá durante El Niño?

El episodio ocurrió en medio de la influencia del fenómeno de El Niño, que suele asociarse con una reducción general de lluvias y un aumento de temperatura. No obstante, esa tendencia no impide aguaceros intensos en puntos específicos de la ciudad.

Bogotá atraviesa su segunda temporada habitual de lluvias, que va entre septiembre y noviembre. El IDIGER ha explicado que pueden coexistir días secos y calurosos con tormentas localizadas, granizadas y precipitaciones de alta intensidad.

En octubre de 2026 se registraron nueve eventos de granizada en Bogotá, dos más que los siete reportados en el mismo mes de 2023. La cifra ilustra por qué, incluso durante un periodo de déficit de lluvias, la ciudad mantiene la posibilidad de enfrentar emergencias puntuales por tormentas.

#Atención 🚨 Fuertes lluvias provocan inundaciones y caos vial en Bogotá: corrientes arrastraron materiales de las obras del Metro. https://t.co/VY7zdsRnxj pic.twitter.com/0Lx6BXRSvr — Emisora Suba Alternativa 🔴 (@Subalternativa) November 23, 2026

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