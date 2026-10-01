Los conciertos de BTS en Bogotá, programados para el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, estarán acompañados por un dispositivo de movilidad que mantendrá cierres viales hasta las 6:00 a. m. del domingo 4. Asimismo, dejarán un impacto económico considerable en la capital. La operación tendrá 150 personas en las vías cercanas al escenario para orientar a peatones y conductores, gestionar el tráfico y controlar los principales accesos.

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Lo que debe saber de BTS en Bogotá: ganancias de COP 99.025 millones y cierres viales

Las restricciones comenzaron de manera gradual el martes 29 de septiembre y aumentarán desde las 10:00 p. m. de este jueves primero de octubre. Además, desde las 9:00 a. m. del viernes se cerrarán varias vías locales entre la avenida NQS, la carrera 24, la calle 53B y la diagonal 61D.

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La Secretaría Distrital de Movilidad advirtió que ningún vehículo podrá detenerse sobre la avenida NQS frente al estadio. Por lo tanto, el ascenso y descenso de pasajeros deberá realizarse en los paraderos autorizados, mientras que los taxis y vehículos especiales tendrán una zona provisional durante la evacuación de los conciertos.

¿Cuándo comienzan los cierres por los conciertos de BTS en Bogotá?

La primera fase del dispositivo comenzó el 29 de septiembre con el cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y el acceso al parqueadero norte de El Campín. Desde ese punto hasta la diagonal 61C habrá paso controlado, con restricciones en los senderos peatonales de ambos costados.

Asimismo, permanece cerrada la calzada norte de la calle 53B bis entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluido el sendero peatonal norte. Estas medidas continuarán hasta las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre.

Desde las 10:00 p. m. del primero de octubre entrará en funcionamiento la segunda fase del plan, que contempla los siguientes cierres:

Transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57. Los carriles de la calzada oriental tendrán acceso controlado para residentes.

Carrera 28 entre la calle 53B bis y la calle 53.

Calle 53B bis entre la carrera 28 y la avenida NQS.

Ciclorruta y sendero peatonal norte de la calle 53B, entre la avenida NQS y la carrera 28.

Carril occidental de la diagonal 61B, entre la carrera 24 y la transversal 28.

Parte del sendero peatonal oriental de la avenida NQS, entre la calle 53B bis y la calle 57A.

La ciclorruta de la avenida NQS continuará habilitada. Sin embargo, las autoridades instalarán mallas y barreras para impedir que los vehículos recojan o dejen pasajeros frente al estadio.

Habrá cierres adicionales desde el viernes 2 de octubre

La mayor restricción comenzará a las 9:00 a. m. del viernes y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del domingo. Durante ese periodo se cerrará la diagonal 61C entre la avenida NQS y la carrera 24, por lo que el ingreso a las actividades del Movistar Arena deberá realizarse por la carrera 28 con diagonal 61D.

También habrá accesos controlados para residentes en la carrera 28 y en las carreras 27A bis, 27, 26A y 26, entre las diagonales 61D y 61C. La medida se aplicará igualmente en la diagonal 61C bis, la diagonal 61B, la avenida calle 57, la diagonal 53C y la transversal 27A.

En caso de congestión peatonal, la Secretaría de Movilidad podrá habilitar el carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS, entre la calle 53B y la calle 57A, para canalizar temporalmente a los ciclistas.

Los accesos a las viviendas ubicadas dentro del perímetro tendrán controles entre el primero y el 4 de octubre. El organizador deberá garantizar la entrada y salida de los residentes durante la aplicación de las restricciones.

¿Cuáles son los desvíos autorizados?

Quienes circulen de norte a sur por la carrera 24 deberán tomar la calle 63 hacia el occidente y continuar por la avenida NQS hacia el sur. En cambio, quienes necesiten llegar desde esa vía hasta la calle 53 al occidente podrán desplazarse por la transversal 25, la diagonal 53C y nuevamente la carrera 24.

Por otro lado, los conductores que avancen de sur a norte por la avenida NQS y habitualmente ingresen por la calle 53B bis deberán continuar hasta la calle 63F y tomar la carrera 24 hacia el norte.

Las personas que circulen de oriente a occidente por la avenida calle 57 y pretendan tomar la transversal 28 o la carrera 28 deberán desviarse por la carrera 21 al sur y continuar por la calle 53 al occidente.

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La Secretaría de Movilidad recomendó programar con anticipación los recorridos y atender las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal logístico. El dispositivo contará con integrantes del Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

¿Dónde se podrán tomar taxis después de los conciertos?

Durante la evacuación se habilitará una zona amarilla provisional para taxis y vehículos especiales en la diagonal 61B, entre la calle 57 y la transversal 25. Este punto funcionará después de los eventos y hasta las 3:00 a. m. de los días 3 y 4 de octubre.

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Los vehículos particulares no podrán detenerse sobre la avenida NQS frente a El Campín. Tampoco se autorizó en ese corredor un espacio informal para recoger o dejar asistentes, por lo que esas maniobras deberán realizarse únicamente en los paraderos permitidos.

La medida busca evitar detenciones sobre una de las principales vías del sector, especialmente durante la llegada y la salida de más de 53.000 asistentes previstos para cada fecha.

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BTS reunirá a más de 53.000 personas por concierto

Los dos conciertos del World Tour ARIRANG tienen la boletería agotada y un aforo superior a 53.000 personas por fecha. Bogotá será, además, la primera parada latinoamericana de esta etapa de la gira de BTS.

El Instituto Distrital de Turismo informó que el 18,4 % de las entradas fue comprado desde fuera de Colombia, una proporción que duplica el promedio internacional registrado en otros conciertos realizados en el país. Ecuador, México y Venezuela concentran más de la mitad de esas compras.

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Asimismo, las reservas aéreas hacia Bogotá entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre aumentaron 46,6 % frente al mismo periodo de 2025. Las reservas nacionales crecieron 59,3 %, mientras que las internacionales subieron 39,5 %.

El Observatorio de Turismo estima que una cuarta parte de los asistentes llegará desde otras ciudades colombianas. Entre esos visitantes, el 62,1 % permanecerá tres días o menos, aunque la estadía promedio calculada será de cuatro días.

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Los conciertos moverán más de $99.000 millones

Además del dispositivo de movilidad, la llegada de BTS tendrá efectos sobre el alojamiento, la gastronomía, el transporte y el comercio. El Observatorio de Turismo proyecta que los asistentes gastarán más de $99.000 millones durante su permanencia en Bogotá.

El mayor componente será el consumo de alimentos y bebidas, con $39.108 millones. A este rubro le siguen el alojamiento, con $29.384 millones; el transporte interno, con $17.557 millones, y las compras y recuerdos, con $12.976 millones.

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La suma de esos cuatro componentes alcanza $99.025 millones. La estimación está asociada al gasto de quienes asistirán a las dos presentaciones y no corresponde únicamente a la venta de boletería.

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