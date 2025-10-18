Más de 200 barrios en Bogotá, sin agua

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“En el desarrollo de obras del IDU en la Avenida El Rincón se presentó un daño imprevisto en la red matriz de acueducto que abastece un amplio sector de Suba. Una vez la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá fue informada por el IDU, se estableció, mientras se repara la tubería, un cronograma de restricción del servicio de agua en el sector comprendido entre la Avenida Boyacá y el río Bogotá, y entre la Calle 170 y el río Salitre o Humedal Juan Amarillo (Diagonal 82), en la localidad de Suba”, informó por medio de un comunicado de prensa la empresa de Acueducto de Bogotá.
Si usted está entre los afectados, se activó el servicio de carrotanques y que se pueden solicitar a través de la Acualínea 116. El servicio se suspendió desde las 12:00 de la noche de este viernes y “se restablecerá paulatinamente en horas de la tarde del sábado 18 de octubre”.
La entidad informó que “se dará prioridad en la atención a los sectores institucionales como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares del ICBF y demás sitios de atención prioritaria, comunitaria y gubernamental”.
Aquí están todos los barrios afectados:
El Retiro de Suba, Rincón de Boyacá, Salitre II Sector, El Arrayán, Lombardía III, El Manzano, Santa Bárbara II Sector, Camino Verde Etapa I, Urbanización Cerros del Tabor, Bilbao I Sector, Zahori, Carolina II, Santa Teresa de Suba, El Rubí La Flora, Nuevo Corinto, La Estrella II, Miramar, Puerta del Sol, Carolina de Suba, Alameda de Suba, La Estrella I, Urbanización Miradores de Suba y Urisa, Los Comuneros Puerta del Sol, Aures II Sector La Planta, El Cedro, La Palma El Cóndor, Club de Los Lagartos, Conjunto Residencial Yerbamora 1, Veimas, Urbanización Los Nogales de Suba, Villa Catalina II y III, Atenas, San Antonio, Prados de Santa Bárbara, San Cayetano, Urbanización Altamar, Conjunto Residencial Tayazal, Jaime Bermeo, El Rubí, Almonacid, Conjunto Residencial Yaiti, Palma Aldea, Costa Rica La Esperanza, Japón, Villa Hermosa, Los Naranjos, La Manuelita, Urbanización Solar I, Urbanización El Alcázar de Suba, San Isidro Norte, El Pino, San Miguel Tibabuyes, El Ocal, El Rincón - Urbanización San Gabriel, Rincón El Cóndor, El Rubí de San Bernardo, El Ocal II Sector, Nueva Tibabuyes, El Rincón Santa Helena, El Pino - Valverde de La Vera, Las Brisas, El Arrayán 2, Lago de Suba, Prados de Suba, Turingia III, El Pino, Pinos de Lombardía - Imperial (Finca), Urbanización Rodesia, Urbanización Aragón, Almendros de Suba, El Regreso, El Jordán, Villa de Los Comuneros (Prados del Salitre), Urbanización Valles de Ibiza, Urbanización La Pradera de Suba, Pinos de Lombardía, Telecom Arrayanes, Urbanización Oviedo, La Orquídea III Sector, Bosques del Portal, Monteredondo Salitre Suba, Villa Catalina III Sector, Urbanización Camino Verde, Urbanización La Fontana, Urbanización Las Flores, Santa Ana, Villa del Campo II Sector, Oasis de San Jorge, Agrupación El Rincón, Parque Residencial Nueva Suba, Urbanización Puerto Sol, Parques del Campo, Los Alcaparros de Suba, Suba Linda, Urbanización Gavilanes, Las Margaritas, Urbanización Potrerillos de Suba, Urbanización El Bosque de Suba, San Jorge, Santa Isabel, Urbanización El Lago del Paraíso, La Aurora Salitre Suba, Rincón Escuela, El Carmen, Urbanización La Palma I, Urbanización El Laguito, Urbanización El Rincón de Suba (Santa Isabel), Palma Aldea - Urbanización El Merey, Aures II, Versalles y Los Cerezos, Caminos de Esperanza, Villa Elisa, Nueva Tibabuyes - La Esmeralda, Nueva Tibabuyes, Vereda Tibabuyes - Fontanar del Río, Urbanización San Antonio, Palma Aldea La Juanita, Aures II - Santa Bárbara, Morumbi, Plazuelas de San Martín, Villa del Campo, Alaska, Almirante Colón, Bosques de San Jorge, Tibabuyes Universal, Berlín, Berlín IV Sector, Sabana de Tibabuyes, San Carlos de Tibabuyes, San Carlos de Suba, Villa Hermosa, Los Monarcas, S.C Salitre Suba, Acacias, Los Almendros del Norte, La Playa, Lombardía IV, Londres (Lombardía III), Rincón de Suba Sector Lagos de La Frontera, Rincón de Suba - Urbanización El Cid, Villas del Rincón, Los Arrayanes de Suba, Aures I, Villa Elisa I, Urbanización Riobamba, Teusa, Riobamba II, El Jordán II, Hato Chico II (Predio), Rincón de Santa Inés Compartir Suba, Lombardía II, La Floresta, Urbanización El Pórtico y Los Remansos, Villa María I Sector, Urbanización Bochalema, Urbanización Las Navetas de Suba, Villa Cindy, Horizonte Salitre, San Pedro de Tibabuyes, El Poa, Lombardía, San Andrés Afidro, Urbanización Villa Catalina, Villa Elisa, Urbanización San Alejo, Sauces de Suba, Rincón de Suba, El Jordán La Esperanza, Altos de La Esperanza I Sector, Bosques de San Jorge, Turingia (Parcelación), Atardeceres de Suba, Urbanización Veracruz, El Pino - Urbanización Altamira, Villa Elisa - El Aguinaldo, Urbanización La Chucua, Urbanización Portal de Suba, Villa Rosario, La Chucua Norte, La Floresta de Suba, La Chucua I Sector, Costa Azul III Etapa, Rincón de Santa Inés, Urbanización Balcones de Alcudia, Villa Susana, Bosques de San Jorge Suba, Urbanización Casa Campo Sector I, Los Robles, Prados del Salitre, Urbanización Lombardía III Etapa - Sector A, Desarrollo Villa Blanca, Rincón Sector La Escuela I, Fontanar del Río, Fontanar del Río 2, Urbanización Valle Patricia Y Valle Refous, Tibabuyes II, El Refugio y Los Maderos de Suba, El Pinar de Suba, Calabria, El Paraíso, Java I Sector, El Nogal, Costa Rica, El Imperio, El Naranjal, Senderos de La Esperanza, Conjunto Residencial Kumaru, Urbanización San José, Cañiza I, II Y III, Urbanización Torres de Suba, Santa Rita, Finca El Arrayán San Jacinto - Tibabuyes, Villa Gloria I, Verona, Villa de Las Flores, La Toscana, El Triángulo, Los Alpes Cerro Los Lagartos, Urbanización Monte Verde Y Colina Linda, Cerros de Niza Urbanización Solitude, Los Alcaparros, Chesnut Hill, Urbanización Kyra, Urbanización Las Pléyades, Compartir Suba, Los Tulipanes, Santa Fe de Suba (Finca), El Pencil Barrio El Salitre, La Campiña, Mirador de La Campiña II Sector, Rincón de La Campiña, Urbanización Maitama Costa Azul, La Esperanza, Oikos Teucali San Antonio, Urbanización Somondoco, San Juan Suba, La Chucua - La Trinitaria, San Carlos (Predio), Santa Bárbara Tibabuyes, Las Flores, Costa Azul II Etapa, Costa Azul I Etapa, Refugio de Suba (Granjas Popayán), Urbanización Antonio Granados, Campanella, S.C El Pino, Arcabuco, Urbanización Barandillas de Suba, Salitre Suba, Villa Cristina, Santa Beatriz (Predio), Las Delicias La María, El Salitre, Urbanización El Portal de La Fontana, Villa Esperanza, Orquídeas, Urbanización El Salitre, La Campiña II Sector, Tibabuyes II Sector 2, El Laurel, Santa Cecilia I, Java II Sector 2, Santa Cecilia II, Urbanización Bosque de Los Lagartos, Santa Rita de Suba, Urbanización Los Nogales de Tibabuyes, Urbanización Los Nogales de Tibabuyes II, Tibabuyes, La Estrella III, Prados de La Campiña, Teusaquillo de Suba, Urbanización Altos de San Jorge, Gloria Lara de Echeverry II, Urbanización La Arboleda de Chosica, La Estanzuela, La Esperanza (Calle 131 A), Villa Catalina, Chucua III Sector, Conjunto Residencial Yerbamora 2, San Pedro III, Los Tejares de Suba (Predio), La Francia, Tibabuyes I Sector, Java II Sector, Urbanización Tropicana, Zulia, Villa María, Las Flores, El Poa, La Aurora, Urbanización La Manuelita, El Rincón - Urbanización Amberes, Villa Elisa - Urbanización Villa Estella, La Palma II, Villa Alexandra, Urbanización Villa Lilia y El Rosal, Salitre I Sector, Acapulco, El Salitre Iv Sector, El Pénsil, El Portal de Las Mercedes, La Capilla de Suba, Bilbao II Sector, Portal Real de Suba, Berice, Niza Suba - Monteniza, Turingia II, Arboleda de Suba, Urbanización Maitrella, Senderos de Suba, El Pinar de Suba II, Turingia, La Isabela, Lisboa, Orquídeas II Sector, La Gaitana, Urbanización Piedra Verde, Carolina III, Villa Elisa Parte Alta, Villa Elisa II, Salitre Suba 2A y 2B, La Esperanza II Sector.
Para conocer más noticias de la capital, visite la sección Bogotá de El Espectador.